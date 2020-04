El duro ataque de la sobrina de Ana Duato de 'Cuéntame' a su tía: "No es la persona que dice ser"

No corren buenos tiempos para el matrimonio Alcántara de 'Cuéntame'. Tanto para Merche como Antonio, o lo que es lo mismo, para Ana Duato y Imanol Arias, la justicia ha aparecido para llenar de preocupación sus vidas. La actriz tendrá que sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados por comenter supuestamente varios delitos fiscales por los que le piden 32 años de cárcel, 18 años para su marido, Miguel Ángel Bernardeau y 27 para su marido en la ficción, Imanol Arias.

La petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el procedimiento, se basa principalmente en el fraude realizado por el despacho de abogados Nummaria y las declaraciones a Hacienda de ambos actores para evadir impuestos. A Ana se le han asignado siete delitos fiscales cometidos entre 2009 y 2014, mientras que su compañero de serie se le acusa de seis.

Lejos de poder estar tranquila por los motivos judiciales, ahora a Merche le ha salido otro poblema, y es que su sobrina, Sarah Duato ha decidido cargar contra ella duramente en televisión. Lo ha hecho en 'Socialité', el programa de Telecinco presentado por María Patiño, donde ha confesado toda 'la cara ocultal' de Ana Duato.

La 'cara oculta' de Ana Duato según su sobrina

Sarah Duato, desconocida para muchos, es sobrina de Ana Duato, y ha cargado duramente contra su tía, ya que según la joven ya era hora de hablar y desvelar a todo el mundo la cara oculta que tiene su tía. De hecho, Sarah no ha escatimado en reafirmar la culpabilidad de Merche por los delitos de supuesto fraude fiscal a los que se enfranta.

En 'Socialité', programa que presenta María Patiño se ha desahogado tras una decepción familiar: "Me he dado cuenta de que en la familia Duato si no eres alguien no te consideran una Duato", echaba en cara a su familia. "Me ha decepcionado mucho por temas de interés, de falsedad, decepción por temas personales míos, la doble cara por ser premiada cuando en verdad no es la persona que dice ser", decía ante el asombro de María Patiño que quería indagar más sobre qué había pasado con su tía para que la joven apareciese en televisión: "Tengo telediarios para contar. Ella y otros familiares me han pedido dinero cuando he tenido problemas de salud, no aceptar a una persona de la familia por no ser de sangre propia... Son tantas cosas que me parecen tan falsas", confesaba.

"Me ha mentido desde hace tanto tiempo... A mí me dijo que era mentira cuando salió lo de la sentencia y, según por lo que sé, estaban al tanto de todo. No es la persona que dice ser, ha hecho tantas cosas benéficas para esconder su falsa vida", decía afirmando que su tía, Ana Duato sería culpable de los delitos de los que se le acusa. A pesar de estos ataques y confesiones, la joven también ha afirmado que le parecen excesivas las penas que se piden para su tía y también que no ve a 'Merche' entre rejas: "Me parece excesivo que se le pida esa cantidad. Se le tiene que afrontar y pagar las consecuencias de los actos, pero me parece excesivo comparándolo con otras sentencias".

También ha confesado saber como está viviendo estos días Ana: "Ha estado con bastante angustia por el tema de Hacienda. Está triste, preocupada y agitada".

Sobre cómo se encuentra la relación con su tía y su primo, la joven Sarah a continuada contando que esa misma mañana había hablando con su tía, ya que esta se había interesado por su estado de salud tras sentir algunos síntomas del coronavirus: "A día de hoy tenemos buena relación. Hasta hace unos días que yo me enteré de ciertas cosas que yo ya llevaba viendo en mi familia desde hacía unos años. Llevo días pensando en si hacer esto o no. Mi familia sabe que llevo tiempo queriendo cortar lazos con ellos. Les quiero mucho pero no comparto sus valores", terminaba diciendo.

Ana Duato y Miguel Bernardeau acusados de saltarse la cuarentena

Finalmente, Sarah contaba que hecho había provocado esta ruptura definitiva con esta rama familiar, y es que según la joven, tanto Ana Duato como su hijo, Miguel Bernardeau, habrían infligido la cuarentena y el confinamiento obligatorio para irse a Ibiza: "Se ha ido a Ibiza con toda la familia y mi primo hizo una parada en Valencia, estuvo en casa de mis abuelos, que son personas de riesgo. La gota que ha colmado el vaso", decía mostrándose algo afectada.

