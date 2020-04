María Galiana, en Tiempo de Juego: "No me cuesta trabajo el encierro, no lo estoy pasando mal"

La actriz María Galiana ha contado, en Tiempo de Juego, su día a día durante el estado de alarma por el coronavirus. "La mayor parte de la familia de Sevilla está bien. La de Madrid, en sus casas. La mayoría están infectados o ya lo han pasado. No lo sabemos porque no se están haciendo tests. No me cuesta trabajo el encierro. No lo estoy pasando mal. No he salido a calle para nada".



"Soy bastante dormilona. Soy de levantarme muy temprano, pero duermo 11 horas", ha añadido la actriz María Galiana, en Tiempo de Juego.



Sobre las consecuencias que ha tenido la COVID-19 en el rodaje de la próxima temporada de Cuéntame, ha dicho: "Tenemos un grupo con los compañeros de rodaje y chateamos. En mayo hubiéramos empezado a grabar la siguiente temporada. Tengo cinco capítulos impresos. Estábamos preparando una reunión virtual pensando en mayo, pero se ha pospuesto para el 31 de agosto".