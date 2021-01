Dura pérdida para Sonsoles Ónega, presentadora de ‘Ya es mediodía’: “Viaja bonito”

La presentadora de 'Ya es mediodía', el programa que recoge de lunes a viernes de 'Las mañanas de Ana Rosa', Sonsoles Ónega, ha vivido una dura pérdida personal que ha querido transmitir con sus seguidores a través de Instagram.

La periodista, hijo del también periodista radiofónico, en todas sus etapas profesionales hemos podido saber muy poco de su vida íntima, es algo que siempre ha querido mantener pese al papel que ha tenido en puesto como el que actualmente tiene, donde presenta el programa de actualidad 'Ya es mediodía', o cuando era cronista parlamentaria para 'Informativos Telecinco'.

Las redes de la comunicadora

La vía para comunicar la noticia ha sido Instagram, donde la periodista tiene 105.000 seguidores y ella sigue a 996 personas, en la que priman periodistas, personas de Medisaet así como amigos personales. Es en esta red social, así como en Twitter, donde la periodista cuenta todo lo relativo a su profesión.

Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' (Telecinco)

La última noticia que ha compartido a través de una de sus Stories ha sido precisamente una de las grandes pérdidas que ha tenido en las últimas horas. Una que ha generado conmoción entre sus seguidores.

La pérdida de Sonsoles Ónega

En concreto, la periodista ha dado noticia de la muerte de su abuela, a la que le ha dedicado un emotivo mensaje. "Ahora sí... viaja bonito" ha escrito la comunicadora, en una imagen que se ha podido ver en un cementerio lleno de nieve.

La abuela de la periodista, sin embargo, no es una persona anónima. En abril de 2019, en plena Semana Santa, la abuela de Ónega se animó a acudir presencialmente al plató de'Ya es mediodía, donde elaboró uno de los platos más tradicionales de esas fechas.

Un encuentro bajo los focos de Mediaset que daba buena pista de la buena relación y complicidad que tenían abuela y nieta, y que culminó con un abrazo que consiguió emocionarla. Además, la abuela de la presentadora explicó cómo era la periodista.

"Era muy conmedora, y cuando venía por las escaleras venía diciendo 'he comido gambitas'", decía la abuela. Una persona con la que Sonsoles nunca ha tenido tener una relación muy estrecha y de la que ha aprendido en más de una ocasión. "Me ha enseñado a trabajar y ahora que se está haciendo mayor, me enseña a envejecer con esa vitalidad que tiene", explicaba.

