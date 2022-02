Risto Mejide llama la atención de 'Todo es mentira' por cómo aparece en directo: “Te hace mayor”

Este martes, Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de ‘Todo es mentira’. Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y el aumento de contagios por coronavirus a raíz de le llegada de la variante ómicron, los colaboradores presentes en el plató no pudieron evitar comentar el cambio físico con el que había entrado el presentador.

Con los años, Risto se ha ido creando su personaje televisivo y se ha decantado por un look muy concreto: gafas oscuras, camisa y corbata. Es por esto por lo que, esta vez, ha dejado muy sorprendidos a sus compañeros. El presentador ha ocupado su silla de presentador mostrando un pequeño cambio en su estilismo, pero que ha llamado la atención de todos.

El conductor del espacio de Cuatro se ha cambiado las gafas por unas de cristal transparente que, a diferencia de las otras, permiten que sus ojos se vean perfectamente. Además de que el diseño es totalmente cuadrado, cuando anteriormente el presentador acostumbraba a llevar unas lentes con la montura más redondeada, de piloto.









"Estás muy bien"

"Estás con gafas de corregir exámenes", señalaba Antonio Castelo nada más ver el cambio que presentaba su compañero. “Típico que se va el fin de semana a casa a corregir”, puntualizaba. “Sí. Mira, hoy me he visto así y digo pues por qué no”, declaraba Risto. “Pues allá que voy, di que sí”, le apoyaba Marta Flich, mostrando lo mucho que le gustaba el cambio del presentador.

“A mí esas gafas me ponen”, confesaba Pilar Rahola, dejando claro que le gustaban más estas gafas del presentador. “¿Enserio?”, reaccionaba Miguel Lago sin dar crédito. “Así lo que pasa es que veo”, confesaba Risto, señalando que se había cambiado las gafas porque también se ha cambiado la graduación. “Lo que me ha pasado es que, de repente, veo. Veo los colores, os veo a todos… Estáis todos aquí”, decía el presentador entre risas.

“Yo no sabía que tenías ojos”, declaraba Castelo, haciendo referencia a que antes Risto siempre llevaba cristales oscuros. “Es cierto que te hacen un poquito mayor, pero estás muy bien”, opinaba Lago. “Pues me han dicho lo contrario, eh”, puntualizaba el presentador, asegurando que le habían dicho que las nuevas gafas le quitaban años. “Bueno, da igual. Me da igual. Al final uno tiene que tomar las decisiones que quiera”, zanjaba Risto, mostrando que sus gafas le gustaban sin importarle las opiniones del resto.

A pesar de ello, no es la primera vez que el comunicador se deja ver en televisión con unas gafas de cristales transparentes en vez de oscuros. Ya se había mostrado así en otros programas. No obstante, sí es la primera vez que presenta ‘Todo es mentira’ con este cambio en su estilo.