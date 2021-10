Miguel Lago revela cómo es de verdad Risto Mejide tras las cámaras: "Así es como nos sentimos con Risto"

Miguel Lago es un conocido humorista, actor, presentador y colaborador de televisión. Actualmente, se encuentra trabajando en varios proyectos, tanto en el escenario como en la pequeña pantalla. Desde hace tres años, participa de lunes a viernes junto a Risto Mejide en 'Todo es mentira'. Dada la repercusión del programa, actualmente, el cómico también se encuentra al frente de 'Los teloneros' junto a Antonio Castelo.

Asimismo, tras un largo parón como consecuencia del coronavirus, vuelve con su obra 'Todo al negro' en el Teatro Capitol, la que protagoniza cada sábado a las 23:00 horas de la noche. "Además, tengo mi canal de Twitch, 'Comedy room tv', donde no solo hago yo directos, sino que produzco todo tipo de formatos vinculados a la comedia con otros artistas y soy el MC de 'The Hole', en Espacio Delicias de Madrid", contaba en una entrevista para COPE, dejando claro que "está trabajando mucho": "No me puedo quejar. Estoy muy feliz y que dure".

No obstante, en estos últimos años, ha estallado su faceta como personaje televisivo, dada su aparición diaria en el programa de Cuatro. Por ello, también ha podido desmentir la imagen que Risto tiene ante los espectadores. Desde que apareció por primera vez en 'Operación Triunfo' como jurado, Risto Mejide se ha ido forjando una reputación de tipo duro y sin pelos en la lengua. Misma fama que fue extendiendo cuando se puso al frente a 'Tú sí que vales', 'Viajando con Chester' o 'Al rincón'.

A pesar de esto, con el paso de los años, el presentador ha comenzado a dejar ver su parte más sensible. Sin embargo, muchos se preguntan cómo es Risto como compañero, lo que Miguel Lago ha aclarado en la mencionada entrevista. A pesar de que creía que iba a encontrarse una "estrella distante y frívola", Lago reconoce que la verdad no tiene nada de eso.









"Es mi compañero y es mi capitán"

"Todos somos iguales delante de las cámaras y detrás. Y todos somos distintos delante de las cámaras que detrás. Risto lo que tiene es que es un fantástico compañero, muy generoso, siempre poniéndose el primero para recibir el primer golpe, inteligente, vivo, mordaz... Es decir, tiene un sentido del ritmo, en televisión, fantástico. Con él se aprende mucho", confirma el presentador de 'Los teloneros', dejando claro que Risto es un gran compañero.

Además, también señala que es un gran amigo: "Y, a nivel personal, un buen amigo. Siempre ha sido generoso. Entonces, cuando eres una persona generosa, los que están a tu alrededor se sienten muy a gusto y muy cómodos. Y así es como nos sentimos con Risto después de tres años".

"Uno pensaba encontrarse una estrella distante, frívola y tal. Y lo que te encuentras es una estrella, porque es una estrellaza, pero es el primero de los compañeros. Es un gran capitán. Es mi compañero y es mi capitán. Ser jefe es muy fácil porque un jefe es un señor que le han puesto por encima y se limita a dar ordenes y la gente las tiene que cumplir porque es el jefe. Risto es diferente, Risto es un líder. Y la diferencia entre un jefe y un líder, es que un líder no da ordenes, un líder dice cosas y la gente que está a su lado le sigue porque quiere hacerlo. Esa es la diferencia, por eso digo que no es un jefe, es un líder", zanjaba el cómico, asegurando que el presentador tiene un gran talento para la televisión y que es una gran persona.