La dura multa a la que se podría enfrentar "Sálvame" por estas palabras de Jorge Javier Vázquez

La emisión de "Sábado Deluxe" tuvo que suspenderse este sábado debido a la monumental nevada que aisló Madrid. Los trabajadores del programa de Telecinco e incluso su presentador, Jorge Javier Vázquez, no pudieron llegar a las instalaciones de Mediaset. Emma García y los compañeros del programa de la tarde "Viva la vida" hicieron frente a dicha ausencia y emitieron un programa especial donde fueron contando las importantes consecuencias que había dejado el temporal Filomena en España.

Como el programa no pudo emitirse el sábado, Telecinco decidió parrillar el programa 24 horas después. De este modo, los contenidos previstos para "Sábado Deluxe" se mantenían y el programa podía finalmente emitirse en un día tan inusual como es el domingo, ya que el programa siempre se emite los sábados. Javier Tudela, Juan José Ballesta, Leticia Sabater y los concursantes del programa "La isla de las tentaciones" Tom y Sandra fueron los participantes de una velada que no consiguió el liderazgo de la noche. Y es que la serie "Mi hija" de Antena 3 obtuvo un 17% de share frente al 13,9% del 'Deluxe'.

Sin embargo, la derrota en audiencia es lo menos grave que le puede pasar a "Sálvame". Y es que este cambio de programación puede provocarle más de un quebradero de cabeza a Telecinco. Según el artículo 6.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, “todos tienen el derecho a conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a tres días”. La ley hace dos excepciones: que un programa no se emita "por sucesos ajenos a la voluntad del prestador del servicio audiovisual" o "por acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo”. Es decir, una cadena de televisión puede suprimir un espacio por la retransmisión de un hecho noticioso o por un problema de emisión.

"NO VAMOS A HABLAR DE FILOMENA"

El programa "Viva la vida" del sábado no tendría ningún problema con la ley porque tuvo un contenido informativo relevante y pegado a la última hora con las consecuencias de Filomena. Pero el programa de Jorge Javier se emitió el domingo en un cambio de parrilla por debajo de las 72 horas de margen y sin contenido informativo. De hecho, al principio del programa, Jorge Javier adelantaba a la audiencia que no iban a hablar nada de Filomena ni de las grandes nevadas que habían asolado a parte del país. "Les prometemos que no vamos a hablar más de Filomena porque deben estar hasta el mismísimo c... de las nieves y de las ventiscas. Nosotros vamos a lo nuestro, al salseo, a los desencuentros... a lo que sea que hagamos", dijo Jorge Javier a la audiencia. Puede verse ese momento aquí en el minuto 2' 30''.

Ese domingo, Telecinco tenía previsto emitir la película "El fraude". Queda por ver si finalmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si el organismo entiende que las difíciles circunstancias explicarían este cambio de programación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El detalle en el móvil de Leticia Sabater que destapa la farsa de 'Sábado Deluxe': se ve en la pantalla