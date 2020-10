La duda de Fernando Simón sobre los malos datos en España que ha provocado la curiosidad de Calleja

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ha visitado junto al aventurero Jesús Calleja el programa 'Planeta Calleja', en la que ha sido su primera aparición en televisión más allá de la que ha protagonizado durante estos meses de pandemia en los que ha sido la persona responsable de informar a todo el país del avance de la covid-19 en España.

En la entrevista hemos podido a un Fernando Simón muy abierto y disfrutando de una de sus aficiones favoritas, la aventura, y también hablando sin ningún de censura de algunos de los asuntos relacionados con la pandemia de una manera muy diferente a la habitual. Fernando Simón ha confesado que el pasado mes de agosto se marchó de vacaciones porque "ya no podía más" y necesitaba unos días para poder desconectar.

La entrevista más personal de Fernando Simón

Durante todo el programa, Simón ha defendido que la gestión por parte de su administración ha sido la correcta, aunque también ha reconocido que en algún momento se hayan podido equivocar. En este sentido, el doctor se ha mostrado defensor de la gestión de Pedro Sánchez, llegando a decir que nunca se había imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar un país: "En ese momento sentí un peso en las espaldas porque por algo que acababa de decir se cierra el país. Pero luego pensé en lo que acababa de decir el presidente, porque la decisión era suya. Nuca me hubiera imaginado que un presidente tomara esa decisión".

También ha subrayado el papel que la política ha tenido estos meses en la gestión de la crisis, defendiendo que nuca ha existido una intervención política en sus decisiones: "Nadie ha tratado de controlar el trabajo que hacemos". En esta dirección, Simón también ha reiterado que nunca se ha sentido atraído por la política.

La curiosidad de Fernando Simón respecto a Alemania

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando el doctor y el presentador se han puesto a analizar la situación de la pandemia en España, una realidad muy diferente a la que se está viviendo en otros países de nuestro entorno. Sobre las diferencias en los datos respecto a otros países, Fernando Simón ha dejado caer que hay ciertos puntos que se están escapando. Por ejemplo, el doctor ha reconocido que en comparación con Alemania hay detalles que no entienden: "No sabemos qué ha pasado en Alemania. Cuando hablamos con ellos no vemos diferencias significativas en las medidas. La forma de moverse y de relacionarse entre los ciudadanos es diferente a los países del sur.

Respecto a la futura vacuna contra la covid-19, Fernando Simón ha reiterado su importancia en el futuro a corto y medio plazo: "Las vacunas son lo mejor que le ha pasado, desde el punto de vista sanitario y de la salud, a este mundo desde que es mundo. Han salvado millones de vidas".