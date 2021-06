El doctor Sánchez Martos planta cara a Paz Padilla en 'Sálvame' por lo que dice de la vacuna: "¿Perdona?"

Estas últimas semanas, Paz Padilla ha sido noticia en varias ocasiones. Esto se debe a las polémicas que ha protagonizado en las diferentes entrevistas que ha realizado para promocionar su nuevo libro, 'El humor de mi vida'. La comunicadora se convirtió en Trending Topic por su paso por 'Cuarto Milenio', donde fue muy criticada por destacar la "biodescodificación" como "una rama de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen o el significado emocional de las enfermedades". Incluso algunos científicos se pronunciaron en su contra: "La biodescodoficación no está probada y además hay mucha evidencia científica que demuestra que es falsa".

Asimismo, su salida de 'Got Talent' ha revolucionado el mundo Mediaset. No obstante, esta vez, se ha convertido en el objetivo de los comentarios por sus declaraciones sobre la vacuna contra el coronavirus y por llevar la contraria al doctor Jesús Sánchez Martos, en su regreso a 'Sálvame', tras una semana ausente por diversos compromisos profesionales con su libro.

Como es habitual, el doctor ha aprovechado su sección para aclarar varias dudas respecto a la pandemia, las medidas contra el coronavirus y el plan de vacunación. Fue entonces cuando el colaborador hizo hincapié en la decisión de vacunar a la Selección Española antes de la Eurocopa por el positivo de Sergio Busquets.

Acto seguido, Sánchez Martos aclaraba las dudas sobre si es necesario ponerse la segunda dosis de la vacuna si ya se ha pasado el coronavirus. En este momento, Padilla se mostró muy crítica y comenzó a cuestionar al doctor sobre cómo se estaba llevando a cabo la vacunación en Madrid. "Yo conozco gente muy cercana que tienen anticuerpos y a uno le han puesto la primera dosis y otro dos. Y al que solo le han puesto una le han puesto como que está vacunado", decía entonces la presentadora.





"Si tiene menos de 65 años y ha pasado la enfermedad solo una dosis", aclaraba Sánchez Martos. No obstante, la presentadora mantenía su postura: "No es cierto porque conozco gente con 40 y le han puesto dos dosis". “Bueno si tú me vas a decir que no se cumple la normativa pues claro…", se quejaba el colaborador. "Paz yo voy al Wizink Center y me vacunan con Janssen. El mismo grupo a mi esposa le vacunaron con AstraZeneca. Se pone la que hay", agregaba el experto.

"Déjame terminar hombre"

Además, la conductora del espacio de Telecinco cuestionó el motivo por el que están poniendo dos dosis a los que ya han pasado la enfermedad, a pesar de que dicen que no es necesario. "Y además la segunda dosis dicen que es menos tolerante que la primera", seguía diciendo Padilla. "No se quien habrá dicho eso", le corregía el doctor. "Hablo con todo el mundo que se ha vacunado", se justificaba la presentadora.

"Como médico científicamente no está demostrado", insistía Sánchez Martos mientras la comunicadora no paraba de decir "¿Perdona?". "Déjame terminar hombre", le pedía el colaborador muy tajante tras señalar que "científicamente las personas que se vacunan de la segunda dosis tienen menos efectos secundarios que con la primera". A pesar de sus explicaciones, Padilla seguía con su discurso: "¿Perdona? Me voy a sentar porque…".

El conflicto volvió a aparecer con otro tema relacionado. El doctor explicó que el estar vacunado no libra a nadie de no contagiarse. "Pero no dicen que la vacuna te protege, ¿Cómo te has contagiado?", quiso saber la comunicadora. "La vacuna no protege al 100%, la vacuna que protege al 100% no existe", zanjaba el médico, aparentemente alterado por las constantes interrupciones de la presentadora.