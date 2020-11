El doctor García-Sastre le pone fecha a la vuelta a la normalidad en 'Al Rojo Vivo': "Hay esperanza"

Este lunes, durante la intensa entrevista con Zapatero, 'Al Rojo Vivo' ha tenido que interrumpir al político para dar una noticia de última hora: "La empresa Moderna anuncia que su vacuna contra la covid-19 tiene un 95% de eficacia". Asimismo, se ha anunciado que es mejor que la de Pfizer: "Se puede conservar durante 6 meses a -20ºC, por lo que no se necesitara esas neveras de las que hablamos para la vacuna de Pfizer".

"Se espera que Agencia del Medicamento autorice la vacuna a lo largo de las últimas semanas, por lo que podría distribuirse desde ya, antes de que acabe el año y el año que viene se podría distribuir de manera global", han agregado.

A raíz de esto, el espacio de laSexta ha realizado una conexión en directo con el doctor García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí.

"Este domingo, en la BBC, Ugur Sahin, el creador de la vacuna de Pfizer junto a su mujer, decía que el invierno va a ser muy duro, pero a mitad del próximo año recuperamos la normalidad...", ha recordado Ferreras a su invitado. "Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar también", ha reconocido García-Sastre.

"El invierno va a ser muy duro porque están subiendo los casos en muchos sitios y, las medidas que se tomaban no tan estrictas como cierre de restaurantes, no salir por la noche, confinamientos locales, no han logrado el bajar completamente el número de casos a un número sostenible. Eso quiere decir que vamos a pasar un invierno que va a ser difícil", ha continuado explicando.

"Hay que hacer mucho esfuerzo para poder pasar el invierno, pero con la esperanza de que esto se va a acabar en algún momento porque ya tenemos datos de dos vacunas que funcionan muy bien y, tarde o temprano, las vamos a conseguir distribuir", ha añadido.

"No todo será un lecho de rosas"

"Todavía queda tiempo para poderlas distribuir. Esto, seguramente, ocurra en primavera, quizás a mediados o finales, pero, una vez que empiecen ya a vacunarse toda la gente, las medidas que haya que tomar para seguir controlando la pandemia, no van a ser como las que hemos estado tomando hasta ahora, van a ser muy relajadas", ha afirmado el experto, dejando claro que dentro de unos pocos meses se notará una mejora.

"Eso va a dar lugar a que no haya muchos casos de enfermedad severa, no haya muchas hospitalizaciones y se pueda abrir la economía y volver a tener una vida más parecida a la que teníamos antes. Hay que salir de la crisis económica también. No todo será un lecho de rosas después de tener la vacuna, pero, desde luego, hay mucha esperanza en que esto ya se pueda acabar a mediados del año que viene", ha concluido el doctor.