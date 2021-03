El doctor Gaona, atónito por la intervención de Irene Montero en 'Sálvame': "Como si fuera del Supremo"

El psiquiatra forense, José Miguel Gaona, ha pasado esta mañana por el plató de 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, donde ha hablado de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que Rocío Carrasco ha denunciado presuntos malos tratos contra su exmarido Antonio David Flores. No obstante, el doctor Gaonase ha referido en varias ocasiones a la intervención de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en 'Sálvame', donde trasladó su apoyo a Carrasco.

"Se ha destapado a nivel social el tema de malos tratos. No lo dudo, pero también la manipulación", ha comenzado Gaona. "De repente aparece una ministra que parece en un estatus como si fuese parte del Tribunal Supremo, dando su opinión sin que hubiera habido un juicio", ha reprochado el psiquiatra forense. En esta misma línea, el doctor Gaona ha hablado de la "violencia vicaria": "La utilización de los hijos para causar daño a la otra persona de la pareja. Esto se ha conocido tradicionalmente como alienación parental. Paradójicamente, esa misma ministra hace pocas semanas negaba la existencia de esa alienación parental".

"Una ministra debe ser la primera que defienda los mecanismos legales para que se haga justicia, no llena de prejuicios", ha reprochado una vez más el psiquiatra forense. "Se mueve por prejuicios", ha insistido.

El apoyo de Irene Montero a Rocío Carrasco

La ministra de Igualdad compartió el pasado domingo un hilo en su cuenta persona de Twitter en la que defendía públicamente el discurso de Rocío Carrasco. "Es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", escribió Montero, a lo que además añadió la etiqueta "#RocíoYoSíTeCreo".

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

"Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan", escribió en otro mensaje y continuó diciendo que "no existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género".

Tras varios mensajes más, Irene Montero terminó el hilo en Twitter asegurando que "no se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas".