Toni Freixa, sobre la foto de Leo Messi en el Camp Nou: "Nos llena el corazón verle ahí y no creo que pretenda condicionar las elecciones"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasó la actualidad del conjunto azulgrana en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio' y donde también habló sobre la visita sorpresa de Leo Messi al Camp Nou el pasado lunes antes de concentrarse con Argentina en Elche.

EFE Joan Laporta, durante un partido del FC Barcelona

LA VISITA DE MESSI Y LA RELACIÓN CON EL REAL MADRID

El dirigente reiteró la intención del Barcelona de organizar un homenaje oficial para Messi, a quien considera "el mejor jugador de la historia" y aseguró que desconocía su visita al estadio azulgrana, una imagen que calificó como un "acto de barcelonismo".

Recordó que la salida de Messi en 2021, durante su propia presidencia, fue inevitable debido a las limitaciones financieras del club. Aun así, insistió en que "el Barça está por encima de todos" y no se arrepiente de las decisiones tomadas en aquel momento, pese a que la despedida no se desarrolló como se hubiera deseado.

Instagram - Messi Leo Messi, dentro del nuevo Camp Nou

Respecto a las próximas elecciones a la presidencia del club, previstas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026, Laporta no quiso concretar una fecha, aunque adelantó que preferiría convocarlas antes de unas hipotéticas semifinales de la Liga de Campeones. Subrayó que, por ahora, su atención está centrada en la temporada y en el rendimiento deportivo del equipo, asegurando que las elecciones se celebrarán "cuando más convenga al Barça".

Finalmente, Laporta abordó su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, calificándola de "correcta y de respeto" tras su encuentro en el último Clásico. No obstante, reconoció que las relaciones institucionales entre ambos clubes no son buenas debido al 'caso Negreira', acusando al Madrid de mantener el asunto vivo por intereses propios, lo que genera una "situación tensa".

TONI FREIXA HABLA SOBRE LA FOTO DE MESSI

Juanma Castaño preguntó a Toni Freixa qué le han parecido esas palabras de Joan Laporta sobre la foto de Leo Messi. "Me parece bien que el presidente del Barça hable bien de él y que defienda lo que hizo en su momento. Es algo que encuentro coherente y lógico", afirmó.

EFE Joan Laporta y Leo Messi se abrazan en su primera etapa como presidente del Barcelona.

Y agregaba: "Pero a mí, como culé y como socio del Barcelona, la salida de Messi me pareció traumática y me hubiera gustado que fuera de otra manera. Y estoy convencido de que podía haber sido de otra manera. Y suscribo que lo que dice Laporta de que el Barça está por encima de cualquier persona".

El director de El Partidazo de COPE también le preguntó si Messi podría decantar unas elecciones en el FC Barcelona y Toni Freixa fue muy contundente con su respuesta. "No, no lo creo", aseguró.

Y añadió seguidamente: "El socio quiere mucho a Messi y le gustaría que volviera. Y en cuanto a la foto... nos ha hecho mucha ilusión a todos verle otra vez en el Camp Nou, aunque sea algo improvisado. Es algo que nos llena el corazón y que nos hace recordar quién es Messi, pero no creo que llegue hasta el punto de condicionar unas elecciones y tampoco creo que lo pretenda".

