El doctor Carballo pone fecha en La Sexta al fin de las mascarillas: a partir de este día

Este jueves los datos de coronavirus vuelven a ser noticias, en este caso de forma positiva. Por ello, desde 'Más vale tarde', el espacio de La Sexta presentado por Cristina Pardo e Iñaki López, han hablado con el doctor César Carballo acerca de la última hora de la situación epidemiológica en España y de las previsiones para los próximos meses.

España está desde este jueves en riesgo bajo de transmisión de covid, por primera vez desde finales de julio de 2020, con una incidencia acumulada de 48,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, es decir, por debajo del límite de 50. Una situación que se ha conseguido gracias a la campaña de vacunación (77,6 % de la población ya cuenta con la pauta completa) y a las restricciones impuestas por las comunidades, así como a las medidas de protección individual de los últimos meses.

Según la actualización de datos del Ministerio de Sanidad de este jueves, la pandemia suma 1.807 nuevos positivos desde ayer, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 4.971.310, y a 86.701 la de fallecidos, con 23 muertes más. La presión en las ucis baja también seis décimas, hasta el 6 %, con 2.088 enfermos (147 menos que ayer), y también descienden los ingresados en los enfermos en planta, donde hay 2.088 pacientes (147 menos que ayer), lo que genera una ocupación del 1,7 %, una décima menos.

Carballo se moja en La Sexta sobre el fin de las mascarillas

El doctor César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha apuntado en 'Más Vale Tarde' que estos datos son una "muy buena noticia", al mismo tiempo que lanzaba una advertencia. "No es la primera vez que damos por vencido al virus y nos equivocamos, cuidado. Tenemos tiempo de pararnos y pensar qué hemos hecho mal, qué podíamos haber hecho mejor. Ojo, uno de los escenarios posibles es que el virus se haga resistente a la vacuna", decía el doctor.





Además, tras leer un mensaje que ha dejado Pedro Sánchez en sus redes sociales celebrando los datos, Carballo apuntaba a nuevas estrategias una vez logrado el objetivo de la incidencia. "Hay que tener estrategias, precisamente estrategias como no hemos tenido hasta ahora. Estrategias asiáticas de detección de casos que no hemos tenido entre la vacunación y las restricciones. No hemos tenido ninguna estrategia real, pero ahora si podemos tenerla porque estás incidencias tan bajas nos permiten ser muy enérgicos, muy virulentos a la hora de encontrar casos. Deberíamos hacerlo por ejemplo estrategias veces mucho más baratas. Viene la epidemia de gripo de todos los años, esperemos que sea como la del año pasado, muy ligera", eran sus palabras.

Además, Cristina Pardo le hacía una última pregunta acerca del uso o no de la mascarilla, que es un tema que nos inquieta en el día a día. "Déjame una última con un sí o con un no, ¿no hay que quitarse la mascarilla aún no en tu opinión?", le decía la presentadora, a lo que el doctor no dudaba ni un segundo su respuesta. "Yo esperaría por lo menos hasta después de navidades y ver si hay nueva variante o no", apuntaba.

El doctor @ccarballo50 y su fecha para decir adiós a las mascarillas pic.twitter.com/iNaMt4C82W — TVMASPI (@sebas_maspons) October 7, 2021