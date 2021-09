Iñaki López aclara el motivo por el que ha presentado 'Más vale tarde' sin Cristina Pardo: "Hoy estoy solo"

El pasado domingo, comenzó la erupción volcánica en la Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución".

Actualmente, todos los programas televisivos siguen de cerca la evolución del volcán, entre los que se encuentran 'Más vale tarde'. Este martes, nada más comenzar la emisión, lo que ha llamado la atención de los espectadores es la ausencia de Cistina Pardo en plató. "Momento de conectar con Iñaki López, desde el plató de 'Más vale tarde', hoy 'alone in the dark'. Compañero, ¿Qué ha pasado?", comentaba Dani Mateo desde 'Zapeando', antes de dar paso a López.

"Hoy estoy solo", corroboraba el presentador. "Entre otras cosas porque Cristina Pardo se ha desplazado hasta La Palma. Y, hoy, desde allí, lógicamente, va a conectar con nosotros para traernos la última hora. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en la isla", explicaba.

"Estamos viendo ya imágenes de cómo va avanzando el río de lava hasta Todoque. Estaría ya llegando a las primeras casas, es el último obstáculo que tiene el río de lava hasta llegar al mar", comenzaba informando el comunicador de las últimas novedades de La Palma. "Ha reducido su velocidad, en torno a 500 metros por hora, lo que está recorriendo, ahora mismo, ese río de lava. Pero ya han desalojado los 1.300 vecinos de Todoque, que puede ser el núcleo urbano más importante que devore la lava mientras llega al mar. Algo que no sabemos cómo ocurrirá", agregaba.









Cristina Pardo como reportera

Unos minutos después, el conductor del espacio daba paso a Pardo, a través de una conexión en directo. En las imágenes se podía ver a la periodista micrófono en mano y por las calles de la isla, concretamente en un centro de acogida para las personas desalojadas. "Pues mira, estamos con Diego, que está muy enfadado ¿Por qué?", comentaba la ahora reportera para dejar a hablar al ciudadano.

"Porque los turistas vienen aquí, no nos respetan para nada. Se ponen hasta a beber vino encima de una montaña, con sus copitas y todo", se quejaba. Acto seguido, Pardo le preguntó por su situación ante la erupción, ya que él no había perdido su casa, pero sus padres si se encontraban alojados en el centro de acogida.

"De momento están aquí y a ver si pasa o no la lava. Eso no lo sabemos todavía. Estamos esperando a ver...", decía el hombre, quien no pudo responder a la siguiente pregunta de Pardo sobre "qué se piensa en momento como este", dado que no pudo evitar derrumbarse en pleno directo y se retiró de la cámara. La presentadora intentó consolarle, pero Diego se fue. "Diego que se ha emocionado al decirme que todo lo que ha trabajado en la vida, al final, se ve arrasado en cuestión de horas", explicaba la periodista.