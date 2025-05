La tragedia en El Hierro y el drama que refleja: "Lo terrible se diluye y seguimos normalizando la muerte"

Publicado el 31 may 2025, 14:41

Las imágenes del cayuco que volcaba en el puerto de La Restinga, en El Hierro, aún conmocionan a quienes las presenciaron y a quienes las vieron por televisión. El naufragio, ocurrido a escasos metros de tierra firme, se saldó con la muerte de siete personas: tres niñas y cuatro mujeres.

El cayuco, con más de 150 ocupantes a bordo, había partido de Guinea tras una travesía de diez días en condiciones extremas.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado en 'Mediodía COPE' que cada tragedia en el mar "debería ser un punto y aparte", aunque la realidad demuestra lo contrario. "Se vive con indiferencia o con esa piedad líquida de la que hablaba Luis García Montero, donde lo terrible se diluye y seguimos normalizando la muerte", ha lamentado.

EFE



La embarcación volcó justo cuando se preparaba para atracar, en un momento crítico del rescate. El cansancio y la desesperación llevaron a varios ocupantes a ponerse de pie e intentar saltar al muelle, lo que desestabilizó el cayuco. Muchas de las víctimas eran mujeres y niños, un perfil cada vez más presente en las rutas migratorias hacia Canarias.

Según Lorenzo, esta tendencia no es nueva y se ha acentuado en los últimos años. "De las casi 47.000 personas que llegaron a Canarias en 2024, un 8% eran mujeres —muchas de ellas embarazadas o con hijos a su cargo— y un 15% menores no acompañados", explicó.

Un cambio que refleja el empeoramiento de las condiciones que motivan el éxodo: pobreza extrema, conflictos, persecución y también la degradación ambiental.

La ruta hacia Canarias sigue siendo una de las más peligrosas del mundo. Algunas embarcaciones recorren hasta 2.000 kilómetros desde países como Guinea. Barcos sobrecargados, condiciones climáticas adversas y la falta de medios adecuados hacen que cada travesía sea una apuesta desesperada por la vida.

Juan Carlos Lorenzo también alertó sobre el papel de las mafias, que lucran con la desesperación de quienes huyen. Sin embargo, subrayó que poner el foco solo en la lucha contra las redes criminales no resuelve el problema: "Si no ofrecemos vías legales y seguras, las personas seguirán recurriendo a rutas mortales. El drama migratorio seguirá mientras no abordemos las causas profundas".

"esta inacción es frustrante"

En paralelo, el sistema de acogida en Canarias se encuentra al borde del colapso, especialmente en lo que respecta a los menores migrantes no acompañados. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado que los fondos europeos destinados a la atención de migrantes no están llegando a las islas.

El Tribunal Supremo, por otra parte, exigió al Gobierno central una respuesta urgente sobre la situación de los menores, pero según reconoció esta semana la Abogacía del Estado, no se ha atendido a ninguno de los mil menores solicitantes de asilo en Canarias. CEAR califica esta inacción como “frustrante” y advierte de que no se podrá avanzar sin un sistema de distribución solidario y vinculante entre comunidades autónomas.

“No es posible racionalizar el sistema de protección si políticamente no somos responsables. Lo que ocurrió en El Hierro es un recordatorio de que cada muerte cuenta. Y cada muerte se podría haber evitado”, acaba su reivindicación en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.