Dura pérdida para Ferreras: uno de los colaboradores más famosos de 'Al Rojo Vivo' dice adiós

El presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, ha tenido que hacer frente en las últimas horas a una importante baja para su programa, que se emite todos los días de lunes a viernes en La Sexta y en el que se repasa toda la actualidad de la jornada con la opinión de sus comentaristas y también conectando con los puntos donde ocurren los hechos más noticiosos de la jornada.

En este sentido, García Ferreras tendrá que decir adiós a uno de sus hombres más importantes al otro lado del Atlántico, con el que ha seguido puntualmente toda la actualidad de Estados Unidos durante los últimos meses, marcada por la grave situación que ha vivido el país por culpa del coronavirus y también por las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre que acabaron con la marcha de Donald Trump de la Casa Blanca y la llegada de Joe Biden.

Hablamos del periodista Sandro Pozzi, que hace unas horas comunicaba su regreso a España después de haber estado cinco lustros fuera de casa. Pozzi se ha convertido en uno de los corresponsales más reconocidos de nuestro país en tierras americanas, y ahora comenzará nuevos proyectos más cerca de casa.

En un mensaje publicado en redes sociales, el periodista agradecía a todos los medios de comunicación con los que ha trabajado y también a todos los compañeros que le han acompañado durante todos estos años. "Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera", publicaba en sus redes sociales.

Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera. Gracias a @EuropaPress, @el_pais, @la_informacion y @laSextaTV por haberme dejado contar, a los colegas en Bruselas y EE UU por su apoyo y a los que siguen esta bitácora por confiar. Looking forward to everything pic.twitter.com/0CfOVm6XkQ