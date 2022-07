La dieta que ha seguido Lolita Flores para adelgazar con la llegada del verano: lo cuenta ella misma

Tras la vuelta de Lolita a televisión, lo más llamativo de todo fue su gran cambio físico. Con varios kilos de menos, la hija de 'La Faraona' reapareció resplandeciente en la pequeña pantalla y, como no podía ser de otra forma, muchos se preguntaron cuál era la dieta que había llevado la artista para haber perdido tanto peso.

La respuesta la dio ella misma. "He llegado a una edad en la que me cuido más", dijo la artista. "Ahora no como carnes, ni lácteos, sino leche vegetal, pollo, pavo, huevo...", explicó la cantante, dejando así claro todos aquellos alimentos que había restringido o incluso eliminado de su dieta. Además, agregó que sí comía moluscos "pero no marisco". Lolita explicó que también evitaba "el paté porque me sube el colesterol por mi temperamento, pero gracias a Dios me acabo de hacer las pruebas y estoy sana".





Eso sí, la cantante explicó que no había hecho nada de ejercicio para poder perder tanto peso. "Lo que veis es genética", agregó. En cualquier caso, Lolita también es conocida por ser imagen de la "dieta de la alcachofa". De nuevo, fue en el año 2015 cuando aseguró que "me gusta cuidarme, aunque no vivo pendiente de la báscula. Lo que no hago es comer carne de ternera ni de cerdo".

"Lo que de verdad me preocupa es tener salud, suelo hacerme pruebas cada cierto tiempo, y ver que todo está bien: el azúcar, los triglicéridos, el colesterol... Lo que de verdad tengo que conseguir es dejar de fumar, lo he intentado en diferentes ocasiones y no ha habido manera", agregó por aquel entonces.

La dieta que ha seguido Vicky Martín Berrocal para adelgazar más de 15 kilos

La dieta de Vicky Martín Berrocal se incorporan nutrientes, vitaminas, proteínas e hidratos. En su caso lo que hizo fue aumentar el número de frutas y verduras en su día a día. Y por otro lado, redujo la ingesta de hidratos de carbono. En la dieta de la empresaria debían completarse cinco comidas al día, lo cual ayuda a saciar la sensación de hambre y evitar los 'atracones de comida'. Además, en las cenas Berrocal apostó por cenas ligeras.





Por otro lado, Martín Berrocal ha señalado que no solo hay que tener en cuenta el cambio de rutina alimentaria, sino que también hay que llevar a cabo un cambio de mentalidad. Por otro lado, destacar que acompañó su dieta de ejercicio físico diario, por ejemplo, salir a caminar 45 minutos todos los días hace que podamos percibir pequeñas pérdidas de peso.