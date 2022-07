La dieta que ha seguido David Harbour, Hopper en 'Stranger Things', para adelgazar más de 35 kilos

Ya se ha convertido en algo habitual que los actores tengan que someterse a drásticos cambios físicos por la exigencia del algún papel. Es por esto por lo que deben seguir dietas de manera muy estricta, además de seguir de forma rutinaria intensos entrenamientos. Este es el caso de David Harbour, cuya apariencia se ha visto muy cambiada de su papel de Jim Hopper en 'Stranger Things' a 'Hellboy' o 'Black Widow'.

Mientras ha desarrollado otros proyectos, seguía trabajado diariamente en la ficción de Neftlix, por lo que las exigencias de guion también se han visto reflejadas en la serie en la que interpreta al padre adoptivo de Once. Actualmente, el actor ha vuelto a acaparar toda la atención por el reciente estreno de la cuarta temporada de 'Stranger Things', donde se ha descubierto que pasó realmente con él.

Sin embargo, lo que también ha llamado la atención es su radical cambio físico, dado que aparece mucho más delgado. De una temporada a otra, el intérprete a perdido hasta 35 kilos. "Al final de la tercera temporada pesaba unos 122 kilos y cuando llegamos a esta temporada pesaba 86", contaba en una entrevista con BBC Breakfast. Asimismo, también contó cómo había logrado perder tanto peso en tan poco tiempo.









"No es fácil, hay que dejar de comer cuando se pierde tanto peso y pasar hambre. Ese es el secreto, si tienes curiosidad por saber el secreto de la dieta, es simplemente no comer", aseguraba el actor. No obstante, reconoce que el deporte también ha tenido mucho que ver en su cambio y ha sido una combinación de "ayuno intermitente y Pilates". "No creo que vuelva a hacer algo así otra vez", reconoce, señalando que no ha sido una experiencia muy agradable.

"Es increíble. Intentas hacer cosas diferentes, las proteínas y esto y luego lo otro, y después solo paras de comer y pierdes peso", agrega tras apuntar que gran parte del peso que ha perdido ha sido gracias al intenso entrenamiento de fuerza que he llevado a cabo para ganar masa muscular y perder grasa corporal. De esta forma, ha dejado claro que no se ha debido solo a un tema de nutrición.

De hecho, el actor ha tenido que volver a ganar el paso que perdió para dar vida a un Santa Claus en 'Violent Night'. "Lo recuperé todo. Pero nunca más. Las prótesis son demasiado buenas", opina al respecto. "Me encanta la idea de ver cuerpos reales en televisión. Y me encanta la idea de hacer que las personas reales se sientan guapas y queridas", apuntaba, haciendo referencia a las personas que han elogiado su "dad bod" ("cuerpo de papá") en la ficción de Netflix.

A pesar de ello, Harbour está en contra del "método", dado que lo conoce bien al haberlo desarrollado desde joven. "Recuerdo que interpreté a un famoso rey escocés y pensaba 'Voy a matar a un gato. Voy a matar algo para saber lo que se siente matando'", recordaba en el mencionado medio. "Obviamente, no lo hice. El método no es solo una tontería, sino también peligroso y, de hecho, no resulta en buen trabajo".