Diego Arrabal cuenta en 'Viva la Vida' su terrible experiencia en el hospital: "Se te cae el mundo"

Diego Arrabal hacía saltar todas las alarmas hace una semana. A través de su perfil en Instagram, el paparazzi lanzaba una story de lo más sorprendente tras haber sido ingresado en el hospital. El colaborador de ‘Viva la vida’ dio positivo por coronavirus y su evolución iba de mal en peor y necesitó una mayor atención en el centro sanitario. Pasado el susto, ahora se encuentra en casa tratando de volver a la normalidad.

Arrabal ha reaparecido en televisión para contar cómo ha vivido su estancia en el centro sanitario y cómo le ha cambiado su forma de ver la vida desde aquellos angustiosos días. Aprovechaba también para agradecer todo el cariño recibido. “En mi vida me podía imaginar tantos mensajes de apoyo”, incidía.

La periodista Emma García le ha visto visiblemente más delgado y le ha preguntado cómo se encontraba: “en los hospitales se come poco y cuando tienes fiebre tienes ganas de cualquier cosa menos de comer. Estoy cogiendo fuerzas día a día, me noto mejor, duermo mejor y descanso”, ha dicho más tranquilo. “El único pero es la cabezonería y el no cuidarse uno cuando se tiene que cuidar y eso me repatea y cada día que lo pienso, me doy con mi látigo”, ha expresado.

El colaborador tiene claro que se contagió por no haber extremado todas las precauciones necesarias entonando el 'mea culpa'.

Diego Arrabal explica cómo contrajo la covid-19

“En mi caso sé lo que he hecho, puedo dar un ejemplo y una muestra gráfica de cómo se puede coger el virus cuando menos lo esperas. Fue el sábado día 9 cuando cayó la nevada, me voy a Marbella, llamo a un compañero para que me aguante la cámara, tomamos café, un refresco y uno está con la mascarilla pero conforme van pasando los minutos y las horas, uno se va relajando, la va dejando por ahí, la metes en el bolsillo y cuando te das cuenta llevas 2 horas sin ella”, ha relatado el colaborador de 'Viva la Vida'.

“Ese es el error, no hay más, el confiarnos. En esa milésima de segundo, minuto, hora, viene el virus y lo coges. Hay personas que lo pasan más deliberadamente pero en mi caso desgraciadamente me dio fuerte, los primeros días era leve pero a la semana y pico me tuvieron que ingresar, neumonía bilateral”, ha comentado, desvelando por primera vez cómo se desarrolló todo desde que supo que era positivo en coronavirus.

“Cuando llegué a urgencias a las 2 de la mañana pensaba que me iban a poner una vía y cuando me hicieron la placa vieron que tenía que estar ingresado, mi analítica no era perfecta, era complicada, tenía casi todos los porcentajes de pasar un momento difícil”, ha recordado. “Cuando estás en esa sala rodeado de 20, 30 personas, el de al lado se está ahogando, el otro se lo llevan, otro lo entuban… se te cae el mundo encima y se convierte todo en nada”, ha comentado con muchísima tristeza. “Tienes miedo de todo, es una sensación...cada vez que lo recuerdo me pongo mal. Las primeras 48 horas del ingreso son lo peor porque no sabía dónde iba si iba mejor o peor”.