Diego Arrabal hace saltar todas las alarmas sobre el futuro de la docuserie de Rocío Carrasco: "Peligran"

La docuserie de Rocío Carrasco sobre su verdad está ocupando muchísimas horas de televisión. Este sábado, en 'Viva la Vida' se abordaba esta cuestión y provocaba un rifirrafe entre el paparazzi Diego Arrabal y la amiga de Rociíto, Terelu Campos. El colaborador del programa que presenta Emma García ha asegurado que "peligran los últimos capítulos del documental". Ante esta exclusiva, Terelu ha indicado que eso se lo ha sacado él de la manga.

"Sí, espérate, que ha resucitado Terelu", decía Arrabal. Casi de inmediato, ella le respondía visiblemente enfadada: "Yo resucito cuando quiero y me muero también cuando quiero, soy así". El paparazzi le ha increpado y le decía lo siguiente: "no deberías ser tan déspota. Deberías dar tu opinión, que tampoco pasa nada si te preguntan por Rocío Flores y tú digas si te parece bien o mal".

En ese momento, la hija de María Teresa Campos le pedía que no faltase a la verdad y que respetase al público. "Yo no opino de ella, nunca he hecho una opinión sobre ella. Lo que expresé es lo que yo pensaría en su lugar de sufrimiento, es lo único sobre lo que manifesté. Jamás en la vida he dado una opinión". Y añadía: "si alguien piensa que yo no pienso en el sufrimiento que debe estar pasandoe sa niña es porque cree que soy una desalmada".

Una docuserie, como se puede apreciar, que está provocando momentos de auténtica tensión como el que se ha vivido esta tarde en 'Viva la Vida'. Solamente queda esperar al próximo miércoles, fecha en la que está prevista que Rocío Carrasco se siente en el plató de su formato para desvelar todas las incógnitas.

Rocío Carrasco recuerda uno de los momentos más duros tras el fallecimiento de Rocío Jurado: "Esa frase"

La muerte de Rocío Jurado causó un antes y un después en todos los españoles. Su triste pérdida se comunicó en todos los informativos del país y en todos los programas de televisión. Sin duda, el cariño con el que siempre trató a los medios de comunicación y su carrera profesional, intachable, hicieron que el legado comenzara ese mismo 1 de junio del 2006.

Nunca mejor dicho, todo comenzó ese día porque Rocío Carrasco, además de perder a su madre, ese mismo día supo que la relación con su hija había cambiado para siempre.

A los pocos días se reencontró con sus hijos y fue cuando se llevó una sorpresa tremenda: "Llevaba cuatro meses sin verle y de repente escuché el timbre y eran ellos. David vino corriendo empezó a darme besos 'mamá no llores', tenía siete años, me secaba las lágrimas y entonces viene Rocío, que tenía 9 años, se sentó en las escaleras y se quedó mirándome y me dijo '¿Mamá ahora qué va a pasar con las casas de Miami?'".