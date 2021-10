Diego Arrabal estalla y desmiente que Antonio David y Olga Moreno hayan roto: "Así de claro lo digo"

La ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno está ocupando todas las portadas. Por el momento, no son más que rumores, ya que oficialmente no ha habido ningún comunicado por parte de ninguno de los dos. No obstante, tampoco lo han negado. En cualquier caso, los programas dedicados a la prensa rosa siguen muy de cerca este asunto.

Este domingo, por ejemplo, 'Viva la Vida' ha querido abordar este tema y ha contado con el fotógrafo Diego Arrabal, quien no se ha mordido la lengua y ha estallado en pleno directo contra todos aquellos que se han inmiscuido de alguna forma en la relación.





Diego Arrabal se pronuncia sobre la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

Durante el programa, Terelu Campus llegó a afirmar que Olga Moreno estaba realmente nerviosa por todas las informaciones que se han publicado recientemente sobre ella. Ha sido entonces cuando Arrabal ha estallado contra 'Sálvame' y muchos de los colaboradores que participan en el espacio que están continuamente hablando de su relación.

"Yo llevo muchos años trabajando en esto. Y creo que es de los pocos temas que estoy escuchando más barbaridades, es que no puede ser. Dicen 'blanco o amarillo'. La posibilidad de que sean todos los colores es imposible. Esto si que va a marcar un antes y un después", arremetía furioso el paparazzi.

"¿En qué?", si ha dispuesto a preguntar Emma García.

"En la prensa y en algunos compañeros, y en el juego sucio de algunos compañeros", continuaba el fotógrafo.

"Si no lo aclaras más yo me pierdo como los espectadores", le rogaba la presentadora, pidiéndole que hablara alto y claro. "Lo primero no hay fotografías. Eso que se está vendiendo que hay fotografías... Es imposible jugar con eso. Pero esto sí va a marcar un antes y un después en la prensa. Antonio David se lo está tomando muy en serio, y no lo sé por él. Está apuntando, denunciado y tomando medidas legales", ha advertido Arrabal, quien, además, ha dado un paso más allá al ser preguntado sobre si creía que la ruptura es mentira.





"Es mentira y esa portada de la revista es mentira", ha dicho muy contundente. "A lo mejor dentro de un año rompen, pero ahora mismo no han roto. Y por la información de Terelu se confirma que no han roto", ha continuado el fotógrafo.

"Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer terrorismo, y así de claro lo digo", sentenciaba él finalmente. "Yo no me considero tonta, pero aquí me estoy perdiendo y me cuesta saber qué es lo que estáis diciendo", fueron las palabras de Emma García, quien no sabía muy bien qué estaba pasando.

En este sentido, y tras comenzar a hablar de Rocío Carrasco, Diego Arrabal ha vuelto a tomar la palabra y se ha referido a su documental: "Cuando empezó la docuserie o el docudrama se desvela en un programa de televisión que en aquella revista, que es la misma que publica esto, Antonio David vendió a sus hijos. Y según la revista, se llegó a un acuerdo para no publicar algo y se publicó aquello. Y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y no es una revista de confianza para él mismo", concluía el paparazzi.