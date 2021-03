Díaz Ayuso se pronuncia ante las polémicas de TVE y es criticada por su irónica reacción: "Muy graciosa"

'Las cosas claras', programa presentado por Jesús Cintora, ha sido muy criticado por emitir por error unas imágenes de turistas en la playa de la Barceloneta de Barcelona y que señalaban como si fuese la Comunidad de Madrid. Junto a los comentarios enviados, a través de Twitter, que degradan el programa, también se han encontrado espectadores que han preferido tomárselo con humor y expresarse con memes.

Sin embargo, este rótulo erróneo se ha convertido en un arma entre políticos y tertulianos, dado que, actualmente, solo se están centrando en lo que sucede en las calles de la capital, olvidando que el resto de ciudades españolas están viviendo situaciones similares. Esto se debe a que todos los espacios informativos están dando un gran protagonismo a las críticas que está recibiendo Madrid por la llegada de turistas que vienen a disfrutar de la hostelería, en concreto por las terrazas y "las tapas".

Cintora se encontraba informando sobre la llegada de turistas a Españas, pero, esta vez, sin hablar de una ubicación concreta. Fue entonces cuando el equipo del programa de TVE emitió imágenes que correspondían realmente a la playa de la Barceloneta con un rótulo que decía "Desfase de turistas en Madrid". El espacio actuó rápidamente sobre este error, sin embargo, los espectadores ya se habían percatado y habían manifestado su enfado en redes sociales.

La playa de la Barceloneta de Madrid, informa el podemita Cintora de @rtve. pic.twitter.com/497UrwZxDX — Mon Bosch (@josepramonbosch) March 30, 2021

A pesar de ello, en ese momento, el conductor del espacio estaba hablando del turismo que estaba llenando la ciudad de Barcelona, por lo que puede que todo fuese un error de producción y que el rótulo tardase en quitarse más de lo normal, acabando así en unas imágenes que no le correspondían. Por este motivo, es posible que, realmente, solo se tratase de un fallo técnico.

Como consecuencia de esto, la cadena pública está siendo muy cuestionada por sus constantes equivocaciones con los rótulos o informaciones. Unos errores que RTVE considera fallos, mientras que algunos espectadores los señalan como "manipulación".

La reacción de Twitter y Ayuso

Muchos espectadores se han pronunciado al respecto y, mientras unos se han mostrado muy ofendidos, otros se han decantado por el sarcasmo. "Se ve claramente al fondo como dos delfines tiran de la piragua de Cibeles. Sólo hacéis sacar pegas", "Sobre todo si como en TVE están trucadas y son imágenes de la playa en Barcelona. Menuda jeta" o "Conozco gente que ha ido a la playa de Madrid y me dicen que hoy no está tan llena como ayer (por eso TVE se hizo eco). Y la bandera hoy era de color verde, no hay peligro", dicen algunos.

Sin embargo, el comentario más llamativo ha sido el de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, quien ha hablado desde su cuenta de Twitter en el mismo tono que el resto. "Estremece ver estas aglomeraciones por la calle de Alcalá", sentenciaba el político del PP, muy irónico.

Estremece ver estas aglomeraciones por la calle de Alcalá. pic.twitter.com/UqTHxmDFYS — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 30, 2021

Al alcalde se ha unido su compañera de partido. Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado contra el programa de TVE tirando del humor. "Ya tenemos playa", ha comentado la política muy irónica. Sin embargo, esta respuesta ha sido muy criticada en redes sociales, ya que algunos usuarios consideran que "tendría que estar más pendiente de la incidencia y menos del Twitter".

Muy graciosa. Mira, otra cosa muy divertida hoy es la Incidencia acumulada. Ya estamos en riesgo extremo. Buen trabajo presidenta. — juanitabanana (@oostituu) March 30, 2021

"Muy graciosa. Mira, otra cosa muy divertida hoy es la Incidencia acumulada. Ya estamos en riesgo extremo. Buen trabajo presidenta", "Los madrileños tienen una presidenta y un alcalde mas preocupados por el Twitter que por la gente que se muere en hospitales y residencias. El lado bueno de la historia" o "Mientras te dedicas a hacer gracietas nos enteramos de que Madrid va a paralizar la vacunación en Semana Santa", decían algunos.