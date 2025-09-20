Paul McGrath, en Tiempo de Juego: "Todo lo que hago es pensando en Los Ángeles"

Paul McGrath ha pasado este sábado por Tiempo de Juego después de conquistar la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Tokio: “Estoy muy feliz, sigo en el estadio y luego iré para el hotel. Conseguir mi primera medalla a nivel global me hace estar muy orgulloso del trabajo que he hecho”, explicaba a Paco González.

El director de Tiempo de Juego le preguntaba también por su curiosa apuesta con Attaoui y si sabía cuánto costaba un billete de avión en clase business: “Lo he estado mirando y no lo sé porque estaba todo en China, pero voy a tener que hablar con la jefa a ver qué me dice”. Y es que McGrath se jugó con Attaoui que si sacaba medalla le pagaba la vuelta en business y al revés. “La apuesta se va a cumplir, soy un hombre de palabra y me va a tocar sacar la billetera. Supongo que como tenemos el vuelo será un upgrade porque el vuelo ya está sacado… por eso no es tanto. A ver si él consigue medalla”, explicó.

EFE El español llega a meta sonriente tras asegurar la medalla de bronce.

Su medalla ha sido agónica porque aunque a nivel físico estaba para el oro, como tenía dos avisos se ha cortado en el tramo final: “Había roto la carrera, pero el brasileño los dos últimos kilómetros no hubiera aguantado ese ritmo infernal que llevaba. Es lo bonito que tiene la marcha que hay que tener cuidado con la parte de la técnica. El francés, cuarto, ha estado a tres o cuatro segundos y no quería forzar más de la cuenta porque sabía que los de delante tenían dos tarjetas… ha ido bien”. Ahora tendrá que hacer 60 kilómetros corriendo hasta Montserrat como había prometido antes de retomar los entrenamientos pensando en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles: "Todo lo que hago es hacia allí".