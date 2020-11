Pedro Piqueras desnuda las contradicciones de Sánchez con pocas palabras: "Va a ser un alivio"

El presentador de 'Informativos Telecinco' ha vuelto a ser protagonista este miércoles por retratar, una vez más, la gestión que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez sobre la pandemia.

En este caso el periodista ha centrado sus ataques en las constantes contradicciones en las que ha caído el Ejecutivo en relación con el precio de las mascarillas. Han sido varias las semanas en las que los miembros del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han intentado esquivar a la pregunta de por qué no bajaban el IVA de esta producto.

La no bajada de impuestos

Desde filas del Gobierno siempre se ha alegado a que el precio no bajaba porque la Unión Europea no lo permitía, una posición que ha generado críticas, ya que otros países de nuestro entorno como Portugal y Francia sí que han bajado el IVA de las mascarillas, llegando incluso a eliminar totalmente cualquier impuesto sobre él como ha hecho el Ejecutivo italiano, quien ha sufrido las peores consecuencias de la covid-19 en el viejo continente.

Adriana Lastra (@Adrilastra) sobre precio de las mascarillas : “Hay otros países que han quitado el iva de las mascarillas, pero también es verdad que hay una directiva europea que lo impide”.#LaHoraAdrianaLastrapic.twitter.com/UgkCo5UEHe — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 11, 2020

Sobre esta misma idea es en la que se han movido este miércoles Adriana Lastra y José Luis Ábalos.El ministro de Transportes así como la portavoz del grupo parlamentario socialista han vuelto a insistir en que España no estaba autorizada a bajar su precio, y que en el momento en el que lo estuvieran estudiarían adoptar esta medida.

Las palabras de Piqueras

No en vano, no ha hecho esperar mucho para que el Gobierno vuelva a rectificar en esta materia, ya que la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha revelado en la tribuna de oradores del Congreso que el Ejecutivo ya estaba seguro de que no iban a tener ningún problema legal en el caso de bajar el precio de estas.

Este desbarajuste de opiniones y esta serie de contradicciones ha hecho que Pedro Piqueras, en su tradicional estilo, se pronuncie. “Las mascarillas por fin van a bajar los precios de algo tan fundamental para hacer frente a la Covid”. Una medida, ha insistido, que llega después de “evidentes contradicciones entre miembros del Ejecutivo, el Gobierno ha decidido rectificar y rebajar su IVA” pero que "va a ser un alivio para muchas personas que hay en nuestro país”, ha dicho.

No es la primera crítica que hace Piqueras en televisión, ya que también se ha mostrado crítico con otras decisiones de calado y que han afectado a otras instituciones de colores políticos de muy distinto.

