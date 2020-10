El error de María Patiño en 'Sálvame' al dar paso a Pedro Piqueras en la semana de su regreso a Telecinco

Pedro Piqueras, presentador de Informativos Telecinco, ha regresado esta semana a las cámaras de Mediaset para hacer el informativo de las 21:00 de la noche. Con su regreso a la televisión, después de haber estado unos días ausente. Todo el mundo esperaba un de los 'momentos' más tensos y a la vez comentados de nuestra televisión en los últimos meses: el paso de 'Sálvame' a la entradilla de Piqueras con la noticia más importante del día.

Durante las últimas semanas hemos podido ver cómo el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha dado diversos pasos al reconocido y veterano presentador, desde no entrar a tiempo, dar el paso con ruido en el plató e incluso permitiendo a alguno de sus colaboradores dar el paso al Informativo. En este sentido, esta semana parecía estar todo bien hasta que María Patiño se ha colado en medio del 'cambio de programación', algo que el propio Jorge Javier Vázquez lleva querido cuidar mucho desde lo sucedido con Raquel Mosquera.

El último pasado de 'Sálvame' a Piqueras

Esta semana, era el turno de la presentadora de 'Socialité', que no atraviesa uno de sus mejor momentos profesionales en 'Sálvame' por la tensa relación con Jorge Javier Vázquez y otros compañeros como Chelo García Cortes, protagonizada en los últimos programas. En este sentido, Jorge Javier daba el siguiente paso a Pedro Piqueras sin no antes llamar la atención a María Patiño. "¡Cuidado, María!", advirtió el presentador, algo que no sirvió porque María Patiño se coló en medio del plano.

- Chelo de fondo mientras la escayolan.

- Mermelada pendiente de que su ego salga en plano.

- Patiño cabreada como una mona.

- Piqueras: récord dramático absoluto de contagios en España.



Es que me meo�� pic.twitter.com/9BYwMJrfaT — Sword (@SwordGH) October 22, 2020

El informativo de Pedro Piqueras en Telecinco

Pedro Piqueras es uno de los periodistas más reconocidos y queridos de nuestro país, con una larga trayectoria a sus espaldas y con un tono informativo que hace único a cada uno de sus programas. En este sentido, la pasada semana la audiencia de Telecinco estaba preocupada por la ausencia durante varios días de su presentador favorito, algo que incluso hizo que las redes sociales se llenasen de comentarios para saber si le había pasado algo al presentador, que durante estos meses de pandemia ha informado con puntualidad y rigor sobre la situación de la covid-19 en España y en el mundo. En este sentido, Piqueras ha querido contar durante sus informativos con entrevistas a varios rostros conocidos de diferentes ámbitos de nuestra sociedad para saber más de cerca cómo estaban siendo los efectos de la pandemia en sus diversos sectores.

