El detalle en la imagen de Ayuso en directo que ha desatado especulaciones: "No somos familia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervenía en LaSexta para informar sobre la situación del nuevo hospital de Valdebebas. Sin embargo, hay algo que ha llamado especialmente la atención. Durante la entrevista, aparecía tras la presidenta de la Comunidad una furgoneta de la empresa 'Ayuso Decoración'. Las especulaciones se sucedían. ¿Habría subcontratado Ayuso a esta empresa para este nuevo hospital?

En los últimos días ya aparecía el camión en cuestión, pero ayer se hacía más presente. Volvía a aparecer el logo. Y los comentarios. El gerente de la empresa, Agustín Ayuso, se reía y se tomaba a broma lo que se había generado alrededor de su empresa.

Por ello, se aventuraba a desmentirlo: "No somos nada, ni familia ni nada. Ha coincidido que el apellido es el mismo pero no somos nada. Hay una empresa que es Viales y Obras Públicas, que es a la que le hacemos trabajo pero no tenemos nada que ver con la presidenta".

Agustín junto con algunos empleados lleva todo el mes trabajando para dejar listo el hospital: "Hay otra empresa para la pintura, pero estamos trabajando todo el día a contrarreloj".

Y continuaba su intervención contando el trabajo exacto y concienzudo que están desarrollando: "Estamos haciendo la pintura de interior porque por fuera todavía no parece estar la cosa lista. No sé si haremos algo, pero por dentro la estamos terminando. Luego también en los sótanos, que hay naves que no sé para qué las destinarán pero son muy altas", contaba el gerente de 'Ayuso Decoración'.

Hospital Enfermera Isabel Zendal: Así se está construyendo en tiempo récord

El hospital ha marcado un auténtico récord ya que se ha acabado en tres meses en vez de en dos años. Un hospital de pandemias que dará cabida a todos los enfermos de la covid-19 que lo necesiten y que ha levantado su estructura en 90 días. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya anunció que en él trabajará personal sanitario de otros hospitales y centros para atender a los pacientes que lo necesiten.

La Comunidad de Madrid ha notificado este miércoles 2.728 nuevos casos de contagio de covid-19, 1.340 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, y 38 personas fallecidas en los hospitales madrileños, dos menos que el día anterior.