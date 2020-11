Isa Pantoja, muy tocada por el último feo de su madre: "No lo hace nunca"

Lo que estamos viendo en los últimos días en 'La casa fuerte' 2 con Isa Pantoja recuerda a muchos la etapa de Isabel Pantoja madre por 'Supervivientes', donde todos los focos iban hacia su persona. Y es que cabe reseñar, que el concurso comenzó justo horas antes de la guerra pública entre la tonadillera y su hermano Kiko Rivera. Desde ese momento, las filtraciones de todo lo que está pasando fuera para buscar su reacción dentro del concurso está generando mucha crispación entre sus compañeros, que evitan pronunciarse porque saben cómo funciona esto. Eso sí, a Isa sí que le está desestabilizando y no hay día que no se rompa en directo.

Tal vez por esto, el programa decidió hacerle llegar a la joven un telegrama muy claro: ''Puedes irte a Cantora con tu madre todo el fin de semana''. Eso sí, Isa, que conoce bien el medio, sabía que era más por el show televisivo que por realmente ayudar a su madre, por lo que declinó la invitación. Sin embargo, sí que quiso tener un gesto con su madre, aunque la decepción fue tremenda. ''No me esperaba esto de ella'', dijo entre lágrimas.

La pregunta de Jorge Javier

Tras conocer la decisión de Isa, Jorge Javier Vázquez quiso preguntar a la joven sobre los motivos que le habían llevado a reaccionar así y fue muy clara: "Ahora estoy más tranquila y ni pienso en lo que está pasando porque me he enfocado en la gala de hoy. Me costó un poco tomar la decisión. Ahora llevo un día o algo sin pensar en ello", respondía.

"En cualquier caso es tu decisión y en este momento has pensado que es lo correcto. Con el tiempo igual piensas otra cosa pero las cosas hay que valorarlas en el momento. Así que no te 'rayes", añadió Jorge. "Yo le di vueltas a la cabeza porque estaba un poco dubitativa pero considero que he hecho lo mejor", matizó Isa.

La llamada a su madre

Bajo este escenario, Isa también habló con Jorge sobre la llamada que sí tuvo con su madre o ''la no llamada más bien'', porque Isa sí quiso hablar con ella pero la madre ''no quiso ponerse al teléfono''. Las imágenes fueron sobrecogedoras, porque Pantoja no quiso hablar con su hija. Primero la llamó al móvil pero le salía apagado. ''Me extraña porque es algo que no hace nunca'', dijo.

"Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla pero no puedo", dijo con un llanto desconsolado.

"Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella (...) Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella si no lo hizo sabe que es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que no se la escuche", explicó con gran decepción.

