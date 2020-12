Desvelado el nuevo proyecto de María Teresa Campos con el que se ilusiona tras su salida de Televisión

Mucho se ha hablado a lo largo de este año, y de anteriores, del declive profesional de María Teresa Campos e incluso se ha llegado a señalar a su hija Carmen como la culpable de este ocaso mediático. Lejos de darse por vencida, María Teresa Campos ha dejado claro a lo largo de este tiempo que su deseo es seguir en activo y comunicando. Alejada de los platós de televisión, que tanta gloria le han dado, la presentadora quiso probar suerte en YouTube con un 'Enredados', programa que tiende más a ser una secuela de 'Las Campos', el reality que protagonizó con sus hijas, que una forma de abrirse a un nuevo público y cosechar nuevos éxitos tal y como fue concebido.

El futuro profesional de María Teresa Campos

Mientras 'Enredados' se afianza y adquiere repercusión, María Teresa no cesa en su empeño de reinventarse y, para estas fechas, nos ha vuelto a deleitar con una actuación mímica, a la altura de la que ya puso en práctica con Jorge Javier Vázquez en ese fatídico 'Sábado Deluxe', que marcó un antes y un después definitivo en la relación que hasta ahora había existido entre el clan Campos y el consolidado presentador. María Teresa ha seguido explotando esa vis cómica que sacó de quicio a Jorge Javier y en la mímica parece haber encontrado la horma de su zapato para esta etapa profesional. Gesticulando como ella solo sabe la vimos llegar a casa de su hija Terelu, con la que pasará estas fechas tan señaladas. Entender bien lo que quiere expresar pertenece a un capítulo aparte.

¿Se convertirá María Teresa en la reina de la mímica? ¿Seguirá Ana Rosa sus pasos y le arrebatará el título igual que hizo con el de las mañanas? Estaremos muy a atentos para contarles en vivo y en directo si María Teresa progresa adecuadamente en la que podría convertirse su verdadera vocación.

La salida de María Teresa Campos de 'Sálvame'

Mucho se habló en su momento de la salida fulminante de las Campos de Sálvame. Precisamente nadie las echó, fue una decisión personal de las dos hermanas que les pasaba factura que día sí y día también se hablase de ellas o de su familia. Jorge Javier Vázquez, que ha tenido muchas discusiones con ellas desde que no están en el programa, ha hablado en el 'Sábado Deluxe' sobre esto y ¡atención! porque nos ha sorprendido mucho la reflexión que ha compartido con los espectadores.

A la pregunta de: "¿El programa Sálvame ha salido beneficiado desde que no están aquí las Campos?" formulada por Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez ha respondido que 'Sí' y el polígrafo ha determinado que decía la verdad.

Enseguida, el presentador ha confesado por qué piensa de esa manera y ha explicado la reflexión a la que he llegado:"Con las Campos pasa una cosa muy graciosa, no es necesario que estén en un programa para que funcione bien, cuando están fuera se habla con más libertad y hay veces que cuando estás aquí, a veces tiene más miramientos, aunque ellas piensen que no. Son personajes que funcionan muy bien para hablar de ellas" ha declarado Jorge y es que está claro que lo único que quiere decir es que se puede hablar con total libertad de un tema de las Campos (que tienen mucho interés público) no estando ellas, que cuando estaban. Y no precisamente porque ellas lo prohibieran, sino porque al ser compañeras se tiene más cuidado (una opción personal) que al no tenerlas al lado.

