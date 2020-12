María Teresa Campos tira de la manta y cuenta qué pasó tras su pelea con Jorge Javier: "Me felicitaron"

Han pasado más de dos meses desde el gran 'broncón' que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos en pleno directo. Los dos periodistas se citaron en "Sábado Deluxe" para hablar de la vida personal de la Campos, pero la conversación transcurrió entre pullas, advertencias y miradas con mensaje. Pero al final estalló la pólvora: La comunicadora, cabreada por los comentarios del presentador, comenzó a perseguirle por todo el plató mientras le insultaba. "Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen porque no estaba enterada de la portada de la revista Lecturas", le picó Vázquez.

"Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado", le contestó ella, haciendo alusión al ictus que el periodista sufrió hace dos años. "Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa", le respondió el presentador, consiguiendo alterar cada vez más a La Campos. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie", sentendió la presentadora.

Tras dos meses desaparecida, María Teresa Campos volvió a ponerse bajo los focos en el programa de Toñi Moreno en Canal Sur. Durante la entrevista, María Teresa ha reconocido que en estos último meses han cambiado muchas cosas en su vida. "Estoy bien. Tener ilusiones personales y profesionales en este momento de la vida, no puedo quejarme”, aseguraba la presentadora.

Toñi Moreno le advirtió durante la entrevista de que se tendría que enfrentar a algunos vídeos. “Uy, los vídeos…”, le murmuraba Teresa. “No, que aquí son buenos”, le respondía Toño Moreno para así tranquilizar a la presentadora. Entonces, María Teresa Campos ha querido contar por primera vez qué pasó tras su gran bronca con Jorge Javier. "Soy una señora que se queda en casa… bueno, me quedo en casa porque me da todo mucho miedo, no me fío de nada”, explicaba. Además comentó que su actividad ha quedado muy reducida a solo tener contacto regular con sus hijas.

"¿Qué sientes cuando ves a gente que moría por trabajar contigo poniéndote verde ahora?", preguntó Toñi a María Teresa. Ella respondió: "Tengo mi propia teoría. Para mí eso ya ha pasado afortunadamente". Acto seguido, añadió sobre su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez: "A mí me felicitaron, y no voy a decir quién me felicitó, porque son personas de la casa. Me felicitaron y me dijeron: bueno, sabes que ahora habrá unas cuantas semanas... Y bueno, las semanas fueron duras. Esa es la esencia de ese programa".

Unas palabras muy reveladoras que muestran una nueva cara de ese enfrentamiento que ambos han decidido enterrar... pero sin reconciliación pública.

