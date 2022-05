Desvelado el verdadero motivo por el que Vicente Vallés desapareció de ‘Antena 3 Noticias’

'Antena 3 Noticias' volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 como cada noche. No obstante, esta vez llamó la atención de la ausencia de su mítico presentador. Vicente Vallés no se encontraba al frente del espacio. Esto alertó a la audiencia, dado que lo primero que se les pasó por la cabeza fue que el periodista sufría algún problema de salud. Al igual que otros pensaron que se encontraba confinado tras dar positivo en coronavirus como consecuencia del aumento de contagios que se están dando actualmente.

No obstante, la desaparición del presentador no tiene nada que ver con su salud y el motivo de que no estuviera en el plató no es para preocuparse. Como consecuencia, Vallés ha sido sustituido por una compañera de la cadena. Finalmente, ha sido la propia cadena quien ha comunicador que el presentador no ha acudido a su puesto de trabajo para promocionar su primera novela, 'Operación Kazán'.

Asimismo, desde el propio informativo no se han cortado a la hora de hablar del periodista y han compartido unas imágenes en las que se puede ver al comunicador en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a otros compañeros de profesión como Susanna Griso y Rubén Amón. "El periodista presenta su primera novela. Es una trama de espías mezcla entre realidad y ficción en la que Vallés establece un juego con el lector", comentaba la presentadora sustituta desde plató.









Vicente Vallés lanza 'Operación Kazán'

Acto seguido, han dedicado parte del espacio a Vallés y han emitido un vídeo en el que aparecía hablando de su libro. "Quien sea aficionado al suspense, por supuesto a las novelas de espías pues encontrará en Operación Kazán una novela de intriga, de espías, de suspense… Pero también los aficionados a la novela histórica podrán encontrar también un buen motivo a lo mejor para leer Operación Kazán", contaba el periodista sobre su último proyecto para recomendar que lo lean.

La historia que ha escrito el periodista gira en torno al nacimiento de un niño en Nueva York ,en 1992. Este protagonista cambiará la historia del mundo 100 años después. Como consecuencia, los servicios de inteligencia soviéticos diseñan todo un plan de espionaje para controlar de cerca a ese bebé, que recibe el nombre de Kazán, dando también nombre al título de la novela.

Asimismo, tal y como ha aclarado el presentador de Atresmedia, además de ficción, también es una novela histórica. Esto se debe a que el argumento sucede durante la Revolución Rusa en 1917 y termina con las elecciones americanas del siglo XXI. Siendo este el escenario en el que sus personajes ejecutan la Operación Kazán.

Parece que el debut del presentador de televisión como escritor no va nada mal y es que su obra ya se encuentra entre los libros más vendidos de España. Incluso el periodista ya ha sido galardonado por ella, destacando entre estos el Premio Primavera de Novela.