Se desvela lo que cobró Kiko Rivera por ir a 'Planeta Calleja' con Jesús Calleja y hablar de Isabel Pantoja

La noche del domingo, 'Planeta Calleja' estrenó una de sus entregas más esperadas, también por el protagonista. Kiko Rivera se fue de aventura a Nepal con Jesús Calleja, un programa que grabaron el pasado mes de abril y se ha lanzado meses más tarde. Este retraso provocó que el DJ desvelara a Bertín Osborne una de las exclusivas que había dado en el programa de Cuatro ante es de su emisión.

"Os voy a contar una cosa que saldría en el programa de Jesús Calleja, que debería salir ya, pero, como está tardando tanto, pues lo voy a contar aquí. Jesús, que eres muy pesado y no lo pones", comenzaba diciendo el entrevistado en 'El show de Bertín'. "Lo que pasa es que allí me pilló más mal y me pegué una 'pechá' de llorar... Tremenda. Aquí, espero no llorar con lo que te voy a contar, pero no prometo nada", comenzaba diciendo el invitado, haciendo referencia a que, durante las grabaciones de 'Planeta Calleja', estaba muy sensible y en un momento más complicado de su vida.

A pesar de ello, Mediaset ha emitido el programa en prime time y tras una fuerte promoción, como si nada hubiera pasado. Antes de comenzar la aventura, el presentador quiso dejar claro que había sido el propio hijo de Isabel Pantoja quien había pedido a la cadena ser uno de los invitados.

Como consecuencia, el conductor del espacio se mostró muy interesado por saber el motivo que le había llevado a pedir irse con él de aventuras. "He venido para superarme a mí mismo y porque necesitaba un poquito de desconexión mental en estos momentos de mi vida", aseguraba el artista, dejando claro que necesitaba despejarse de todos los problemas que tenía con su madre, Isabel Pantoja, y lo que habían acaparado toda la parrilla de Telecinco.









"Estás hablando porque quieres"

Por este motivo, la tonadillera se convirtió en otra de las protagonistas del programa al salir en repetidas ocasiones durante la conversación. Según reconoció el propio DJ, la entrevista le había servido como una terapia para desahogarse y reflexionar por lo que, además de por la aventura en sí, había sido "el mejor viaje de su vida".

Dado todo lo que contó acerca de su vida privada, el conductor del espacio quiso aclarar lo que Rivera había cobrado por ir al programa y hablar de todos sus problemas familiares, los que se desconocían a pesar de sus constantes entrevistas en el 'Deluxe'. "Quiero dejar claro que no te hemos pagado. Estás hablando porque quieres", soltó Calleja, lo que el cantante corroboró.

A raíz de esto, Rivera explicó todo lo que cobraba cuando tan solo era un adolescente. En su primer bolo, le llamaron solo como el hijo de Isabel Pantoja y le pagaron 2.000 euros solo por ir a hacerse fotos a una discoteca durante una noche. No obstante, desde entonces, comenzó a cobrar mucho más por cada noche: "Entre cuatro y siete mil euros por bolos. Y hacía unos 80 o 100 al año". Asimismo, reconoció que, cada fin de semana, podría ganar hasta "100.000 pavos". A pesar de ello, podía salir de allí "sin pasta", la gastarse todo.

Esta confirmación dejó muy descolocado al comunicador, quien se preguntó la cantidad de dinero que habría perdido cuando se arruinó. "Unos 4 millones de euros... Tenía casoplones, once coches, motos de agua, barcos... Me he arruinado dos veces", confesaba el invitado.









El motivo por el que se derrumbó en 'Planeta Calleja'

"Me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí", se justificaba Rivera, cuando se le comenzó a quebrar la voz y se le pusieron los ojos vidriosos. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", recordaba el músico.

"Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos ponemos un poquito 'tontorrones' cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharán y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga. Pues yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", confesaba con lágrimas en los ojos.

"Mi madre me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija, no la quería. Y, hoy en día, esa es la que más me quiere. La que está todo el día con 'papá'' en la boca es ella. La vida me ha dado una lección porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que, cuando mi hija vea esto, me perdone la estupidez que yo tenía porque es lo mejor que yo tengo en mi vida", desvelaba, adelantando así una información que había contado por primera vez a Calleja.