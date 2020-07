La despedida más especial de Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras lo vivido estos meses

'El Hormiguero' se ha ido de vacaciones hasta el 7 de septiembre. La temporada televisiva termina con el mes de junio y muchos son los programas que echan el cierre hasta septiembre o presentadores que se van de vacaciones y dejan su hueco a sus sustitutos.

El mundo de la televisión está plagado de estos ejemplo, y el programa de Pablo Motos no iba a ser una excepción. Esta temporada 'El Hormiguero' se ha tenido que enfrentar a sus meses más duros en sus más de 14 años de emisión. La pandemia provocada por el coronavirus no se lo ha puesto fácil a nadie, e incluso llegó a mandar al equipo de 'El Hormiguero' a su casa dejando sin emitir el programa durante cinco días al comienzo de la pandemia.

A pesar de ello, el programa de Antena 3ha sabido levantarse, reinventarse y convertirse en un oasis de entretenimiento en una parrilla televisiva sobresaturada de información relacionada con el COVID-19. Esto ha sido un éxito y una inyección de moral para el equipo de Pablo Motos, que conseguía durante un mes del estado de alarma su récord histórico de audiencia, y que además se convertía en la temporada por la que más invitados han pasado, superando en 100 la que más había tenido.

Es por eso que Pablo Motos, aprovechando la despedida del programa, ha querido lanzar un mensaje muy especial después de todo lo vivido.

El mensaje a favor de la salud mental de Pablo Motos

Durante el estado de alarma, Pablo Motos ha comenzado los programas de 'El Hormiguero' con un monólogo en forma de reflexión donde hablaba de aspectos del día a día, o donde daba consejos de salud. Ha habido monólogos sobre el miedo, la ansiedad, consejos de yoga, críticas políticas y demás temas que han convertido a Motos en una especie de coach alabado y criticado a partes iguales.

Tras una temporada del programa tan dura y rara, el presentador de Requena se ha querido despedir hasta vacaciones con una de estas reflexiones dirigidas a la salud mental: "Aunque no te hayas contagiado del coronavirus, lo estoy notando en todas las partes. Todos tenemos un tipo de contagio que nos ha dejado un poco de angustia. Es que nos han quitado de momento la esperanza de un futuro mejor. Es algo que dices no sé qué me pasa, estoy intentando adaptarme a esto... Ya sabes que nuestro futuro inmediato va a ser duro, no es fácil de masticar y me llama la atención que los psicólogos están llenos, los psiquiatras están llenos y los fisios están llenos porque la tristeza a veces sale por el cuerpo. Entonces a la crisis de salud, y a la crisis económica tenemos que añadirle la crisis de la salud mental que vamos a tener que superar", comenzaba Motos relatando.

"La solución de momento, por dar algo que sirva de algo, está otra vez en las personas. Los amigos, a falta de médicos para todo el mundo, son un buen antídoto en estos momentos. Compartir con alguien cómo te sientes cura, y si eres el amigo solo escucha con atención. Si eres capaz de ponerte en el lugar de otro y que esa persona se sienta escuchada entonces te has convertido en la medicina. Como estamos todos raros es un buen consejo compartir todo y escuchar a los demas", terminaba su reflexión el presentador de Requena deseando a todos amor, salud y amigos de sobra a toda la audiencia de 'El Hormiguero' durante este verano.

