Pablo Motos aclara lo que siente cuando le llaman 'facha': "¿Hay algo menos democrático que no dejar opinar?"

Muchas han sido las críticas que ha recibido Pablo Motos desde que comenzase el estado de alarma debido a su posición crítica hacia el Gobierno. El presentador de 'El Hormiguero' ha aprovechado los monólogos que realiza al principio de cada programa para valorar algunas de las medidas y actitudes que estaba tomando el Ejecutivo, siendo en ocasiones bastante crítico.

Esto le ha granjeado en muchas ocasiones convertirse en tendencia en redes sociales y ser atacado por los partidarios de las gestión de Pedro Sánchez. Además también ha tenido que enfrentarse a una persecución mediática, ya que incluso salieron unas fotografías del propio Motos saliendo de su casa sin mascarilla para desprestigiar al presentador de Requena.

Como tantos martes, aprovechando la visita de Cristina Pardo a 'El Hormiguero', Motos quiso hacer un repaso de la actualidad política y junto a Santiago Segura analizar cómo le duele que le llamen facha.

La denuncia de Pablo Motos: "Según dices buenos días, te llaman facha"

Tras analizar los últimos hechos acontencidos alrededor de la figura del ministro de Interior, Grande-Marlaska, Santiago Segura, muy recatado, bromeaba "yo iba a decir que me parece mal que mienta un ministro, pero igual me llaman facha", soltaba el director de 'Torrente'.

Tras provocar las risas de sus compañeros, Pablo Motos quiso indigar sobre estas polémicas y de lo fácil que es utilizar facha como insulto: "Vamos hablar de estos, que da miedo hablar de esto y eso es un síntoma terrible. Estamos viviendo en un nivel de insultos, no solo en el Congreso de los Diputados, sino en la vida en general, que ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con lo que dice el Gobierno, según dices buenos días te llaman facha. O estás a favor del Gobierno o eres un facha, no hay un término intermedio", se lamentaba el presentador de 'El Hormiguero'.

Continuaba Motos relatando que no le está sentando bien que se dirigan con ese término a él: "Es un insulto que funciona muy bien, porque si eres demócrata te hiere". Santiago Segura que sabe lo que es sufrir estos insultos en los últimos días remataba que a él las derechas siempre le han dado "un poquito de grima". "La derecha siempre te ha dicho lo que tienes que leer, como vestir, lo que tienes que hacer, y eso me molesta. Por eso, que me llamen facha me parece terrible", decía el cineasta mientras explicaba lo desconcertado que se quedaba cada vez que recibía este tipo de insultos.

"¿Hay algo menos democrático que que no se pueda opinar?", se preguntaba Motos mientras Cristina Pardo y Segura reflexionaban sobre la virtud de poder dialogar con alguien que piensa diferente, o directamente las facilidades que hay para ignorar los conflictos.

"Esto crea un clima chunguísimo. Este guerracivilismo que estamos viviendo, yo no quiero pensar en buenos y malos, pero todos vamos en el mismo barco, y este barcucho se está hundiendo", reflexionaba Santiago Segura. "La cosa empezó 'cuñao, cuaño', pero fascista pero me parece exagerado. Yo llamo a la armonía y a la concordía, y creo que los políticos, tanto unos como otros, no dan ejemplo".

"Creo que hay personas con buen motor, y con mal motor independientemente de las siglas. Por eso creo que es más importante valorar como es una persona por encima de ideologías", zanajaba el asunto Motos.

La polémica por los tweets de Santiago Segura

El director de 'Torrente', muy activo siempre en redes sociales, provocó una gran polémica cuando quiso mostrarse "equidistante" y neutral con toda la crispación que se está viviendo en la sociedad española. Algo que no gustó a algunos sectores: "Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos. Banderas,himnos, caceroladas,odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonia.. Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias", escribía en esa ocasión.

Tras todos los comentarios negativos que recibía, Segura se veía obligado a justificarse en redes: "Yo no he comparado nada, me merecen respeto la gente de izquierdas y de derechas, lo que no soporto es la estupidez, la incompetencia y los fanatismos, vengan de donde vengan"

