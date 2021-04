Se descubre el científico con el que Miguel Bosé se negó a hablar y se pronuncia: "Fue muy insultante"

El pasado domingo, Miguel Bosé protagonizó una de las entrevistas más polémica en 'Lo de Évole'. El cantante lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

En la segunda entrega de la entrevista de Bosé, Jordi Évole, además de preguntarle por su vida privada, no dudó en interesarse por su posición ante la pandemia."Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes".

Ante esto, el conductor del espacio de La Sexta declaró que ninguno de los dos estaba en situación de opinar sobre ciencia al no ser expertos. "Yo sí", le contradecía el cantante, entre risas. "Estoy más acreditado que tú para hablar de ciencia, me ha tocado más directamente y lo he abordado más en profundidad", insistía Bosé, dejando muy sorprendido al presentador.

A raíz de esto, el presentador quiso abrir un debate sobre el coronavirus, pero contando con la presencia de un experto, con quien pretendía contactar por videollamada. Ante su propuesta, Bosé se negó rotundamente a participar: "No. Has dicho que no íbamos a hablar nada científico. Esto es feo lo que estás haciendo", le reprochó el entrevistado. "No soy un profesional. Yo hablo con la ciudadanía. No voy a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes", señaló.

Como consecuencia, Évole cedió y guardó el portátil de nuevo, demostrando así que no iba a llamar a nadie. "Está muy bien que digas esto porque te colocas en el lugar que tienes que colocarte", le alabó el periodista por sus palabras. "Puedo hablar con expertos de mi campo, de la música, porque sí tengo conocimiento suficiente", reconoció tras acepar su cumplido.

Dado el revuelo, este martes, 'Antena 3 Noticias' ha realizado una conexión en directo con Quique Bassat, epidemiólogo del instituto de Salud Global de Barcelona y experto con el que había contactado Jordi Évole para darle paso durante su entrevista con Bosé. "Estaba todo preparado para que pudiese entrar en directo, pero me habían avisado de que era posible que al final no aceptase este mini debate en su entrevista", ha explicado el científico a Manu Sánchez tras asegurar que "estaba preparado tanto para intervenir como para no hacerlo".

"Estuvieron absolutamente fuera de lugar"

A pesar de ello, el experto vio la entrevista de la Sexta y ha opinado que "quizás lo peor" fue "la manera" en la que escuchó a Bosé "hablar de los millones de muertos". "Fue muy insultante para aquellos que han perdido a seres queridos", ha agregado Bassat. "Minimizar el impacto de esta pandemia y, sobre todo, reírse de la manera en que lo hizo, de que esta infección no representa un problema importante de salud pública, a mi se me hizo muy difícil de soportar", ha reconocido el entrevistado.

Ante esto, el presentador de informativos ha querido saber si el escuchar la entrevista le había provocado "desasosiego" o "le habían dejado atónito". "Las dos cosas... Desasosiego por la sensación de estar escuchando a alguien que era presa de su propio delirio. Hizo unas declaraciones que estuvieron absolutamente fuera de lugar", aseguró el experto.

Asimismo, ha reconocido que la entrevista "le dejó mal cuerpo": "Que en pleno prime time alguien pudiese exponer tan claramente unos comentarios tan polémicos y que rozan la apología del delito contra la salud pública...". Siendo consciente de su indignación, Sánchez se interesó por qué le habría dicho al cantante si le hubiesen dejado intervenir en el programa.

"Le hubiese dicho muchas cosas... No hubiese entrado al trapo de intentar debatir opiniones muy controvertidas", ha confirmado. "Sí que hubiese sido muy claro a la hora de demostrar que las vacunas, que era la principal queja que tenía, son la mejor herramienta de salud pública que tenemos. Lo que ha permitido que los seres humanos ganemos décadas de esperanza de vida", ha concluido el invitado.