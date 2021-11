David Valldeperas confirma el motivo por el que Rocío Carrasco ha desaparecido de 'Sálvame': "Lo nuevo"

La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco está cada vez más cerca de ver la luz. Después del éxito cosechado con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Mediaset ultima los detalles de la segunda entrega, esta vez centrada en otros aspectos de la vida familiar de Carrasco, más alejados de Antonio David Flores.

En la primera parte, fue Carlota Corredera la encargada de presentar los distintos programas en los que se emitieron los capítulos. La presentadora de 'Sálvame' se posicionó claramente a favor de Carrasco, un hecho que ocasionó muchas críticas hacia su trabajo y su imparcialidad. Hace unos días, Corredera se pronunciaba sobre esta nueva entrega de la docuserie y la posibilidad de formar parte de ella. "Este ha sido mi año más importante profesionalmente, me ha costado un desgaste muy fuerte. No os puedo contar nada del documental. No sé si me voy a poner al frente, en la televisión no se puede dar nada por hecho nunca" explicaba.

Juanma Castaño desvela los secretos del menú con el que ha conquistado 'MasterChef Celebrity' El periodista de COPE ha elegido un diseño de menú con un importante toque familiar, algo que ha conquistado a los jueces del programa de TVE Adrián Quijada 30 nov 2021 - 03:01

Carlota Corredera habla claro sobre su papel en la nueva serie de Rocío Carrasco: "Un desgaste muy fuerte" https://t.co/YGcRgKhTUO — COPE (@COPE) October 18, 2021





Telecinco no ha puesto todavía fecha de estreno, del mismo modo tampoco se sabe nada respecto a la vuelta de Rocío Carrasco a los platós de Mediaset. A principios de verano, la ex mujer de Antonio David Flores se convertía en noticia al arrancar su propia sección dentro de 'Sálvame'. Un espacio que llevaba por nombre 'Hable con ellas', en torno al cual se generó mucha expectación, en el momento de descubrir que era la hija de 'la más grande' la encargada de liderarlo.

La ausencia de Rocío Carrasco del plató de Telecinco

Rocío acudió varias semanas al plató de Telecinco pero su sección semanal cambió de día en las pocas semanas que estuvo en emisión, lo que provocó la polémica y el desconcierto entre los espectadores, que no entendían el motivo del cambio. Tras la victoria de OIga Moreno en 'Supervivientes 2021' Carrasco no acudió a su cita semanal y desde entonces no ha vuelto a 'Sálvame'.





Muchos han sido los rumores que han circulado en torno a los motivos de su desaparición. En un primer momento se habló de un periodo de vacaciones, aunque también se vinculó su ausencia con el triunfo de Moreno y su mayor presencia en Telecinco al volver de Honduras. En las últimas horas, el director de 'Sálvame', David Valldeperas, ha realizado unas declaraciones a Europa Press sobre la ausencia de Carrasco de Telecinco.

El director ha asegurado que la hija de 'la más grande' está muy contenta. Además ha confesado que su colaboración en el programa de las tardes de Telecinco era "una cosita para el verano", que actualmente está "preparando lo nuevo" y que "la veremos pronto". Y aunque todavía no hay fecha para la segunda parte de la docuserie ni para el regreso de Carrasco a los platós, en cualquier momento Telecinco puede dar la sorpresa y anunciar su inminente regreso.