La dirección de 'Sálvame' frena a Jorge Javier por lo que dice en directo y él recula: "Estoy cabreado"

Estas últimas semanas, Anabel Pantoja no ha dejado de acaparar 'Sálvame' al salir el rumor de su supuesta salida del programa. Según apuntó 'Semana', durante una presentación de joyas, la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que iba a dejar el programa de Telecinco porque quiere "trabajar dignamente". Estas palabras llegaron al plató y Jorge Javier Vázquez se mostró muy indignado con su compañera.

Dado el revuelo causado, la colaboradora decidió llamar a sus compañeros en pleno directo para dejarles claro que no pensaba dejar su trabajo. Sin embargo, comenzó aclarando lo sucedido a sus seguidores, a través de sus redes sociales: "Una pena que se venda como exclusiva, que no di. Unas palabras manipuladas".

"Mi intención fue destacar el lanzamiento de mis joyas y responder a la compañera, de manera respetuosa, que estaba ganándome la vida dignamente sin hablar mal de nadie a quien quiero", aclaraba, dejando claro que nunca se le ocurriría cargar contra el programa en el que lleva años trabajando y en el que están muchos de sus amigos.

Pantoja se apartó de 'Sálvame' tras su boda con Omar Sánchez, la que fue retransmitida en el propio espacio. No obstante, desde entonces, no se ha vuelto a ver a la colaboradora, por lo que muchos pensaron que ya se había marchado de forma definitiva. Por este motivo, el equipo del programa decidió frenar el rumor y asegurar que la noticia no era cierta.

A pesar de ello, en un principio, el conductor del espacio de Telecinco sí se creyó que su compañera se había ido sin decir nada. "Estoy muy cabreado con Anabel", comenzaba diciendo el presentador en 'Sálvame Limón'. En ese momento, al comprobar que Jorge Javier estaba realmente cabreado, la dirección decidió frenarle antes de que dijese algo de lo que se pudiera arrepentir.





"Entonces ya no estoy enfadado con ella"

A través del pinganillo, la dirección del programa de Telecinco le cortó y le dio una información que le hizo recular de manera inmediata. "Ah, vale, vale. No es verdad… Entonces ya no estoy enfadado con ella… Ya me extrañaba", soltaba entonces el presentador, corrigiéndose y dejando claro que, si no era cierta la polémica de Anabel, ya no estaba cabreado.

A raíz de esto, María Patiño revelaba que la polémica de Anabel Pantoja se había comentado antes del programa, durante la reunión de contenidos. Como consecuencia, posteriormente, 'Sálvame' quiso analizar la noticia con más detenimiento. "El programa habla continuamente con Anabel Pantoja porque desea que vuelva", coincidían los colaboradores tras asegurar que "ella no descarta" volver, incluso que se estaba "trabajando en una fecha de vuelta".

Como consecuencia, antes de terminar el programa, la propia Anabel Pantoja entró en directo para hablar de lo sucedido: "Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa. Nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas". "Nunca morderé la mano que me da de comer", aseguraba tras confesar que se había sentido muy dolida por los comentarios de sus compañeros, quienes no se preocuparon en comprobar si el rumor era cierto.