La reacción de Rocío Carrasco tras ser preguntada por la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

Rocío Carrasco ha reaparecido públicamente este miércoles para recoger un premio concedido a la docu-serie de Telecinco que protagonizó la pasada primavera, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. En este sentido, la hija de Rocío Jurado ha sido preguntada por la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno, confirmada hace unas semanas.

Rocío Carrasco a la entrada de estos premios ha querido aclarar que: "A mí no me han dado el premio, se lo han dado a la serie y al equipo que se han dejado la piel para hacer que una cosa sumamente desagradable llegue a la gente" y es que aunque es ella la protagonista de la serie, sí que ha querido reconocer el trabajo de todas las personas que están detrás de las cámaras.

A la salida, le han preguntado por la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno y en un primer momento, Rocío aseguraba que: "No te he oído nada", pero al repetirle de nuevo la pregunta, contestaba: "Perdonadme, eh".









También, la hija de la Jurado ha asegurado que: "Estoy mejor y hoy es un día muy bonito" y ha dejado claro que no iba a hablar nada de su litigio con Gloria Camila: "Yo no os voy a... de verdad que no, os lo agradezco mucho". Eso sí, cuando le hemos preguntado si sigue pensando que Ortega Cano está detrás de todo, contesta: "Creo que me tengo que ir".

La nueva docu-serie de Rocío Carrasco

Telecinco prepara la entrega de la segunda parte, 'En el nombre de Rocío', producción que en un primer planteamiento debería estrenarse este otoño, sin embargo, de la que todavía se conocen pocos detalles. Durante esta nueva temporada de la docuserie podremos ver como la hija de Rocío Jurado hablará de Amador Mohedano, de José Antonio, de Gloria, de Rosa Benito, de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y de Ortega Cano. Rocío Carrasco intentará poner en jaque al clan y dará su versión de por qué no se habla con ellos. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Qué les separa?

"Estoy muy contenta. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando", contaba visiblemente contenta por el nuevo proyecto que ha arrancado de la mano de la Fábrica de la Tele. Y revelaba una fecha clave hasta ahora desconocida que será determinante en la salida del documental. "La semana que viene empezamos a grabar", confesaba, callando de este modo los rumores de cancelación que han corrido días atrás en torno al proyecto.