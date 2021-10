Así es David Valldeperas: el motivo real de su salida fulminante de Telemadrid y por qué podría ir a la cárcel

David Valldeperas es un conocido director, productor y presentador de televisión. Actualmente, se le reconoce principalmente por su importante papel en 'Sálvame', aunque cuenta con una destacada trayectoria profesional. Siempre tuvo muy claro el camino que quería seguir y, tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra, se centró en los medios audiovisuales.

El comunicador dio sus primeros pasos en TV3 (1997) y comenzó presentando informativos locales. También exploró su creatividad en la radio, concretamente en RNE. Sin embargo, se decantó por seguir en la televisión y estuvo trabajando en TV3 hasta 2005, ya que fue fichado como subdirector de 'Ruffus' y 'Navarro Unplugged' en TVE.

Un año después, llegó el que fue el gran paso para su carrera y pasó a formar parte del equipo de Telecinco, donde empezó como guionistas para espacios como 'Sábado Dolce Vita' (2006-2007), 'Supervivientes' (2007) o 'El coleccionista de Imágenes' (2008). Poco después, comenzó a ejercer como director en 'El Buscador de Historias' (2006), 'Mira quién Mira' (2010), 'Campamento de verano' (2013), 'Hable con ellas' (2014), 'Deluxe' (2009) o 'Sálvame', formato que le ha dado el reconocimiento que mantiene a día de hoy.

Gracias a ello, se ha convertido en un mítico rostro de uno de los programas con más audiencia de la cadena: 'Sálvame'. Este programa lo dirige desde 2009, pero suele salir en pantalla de forma habitual para intervenir y formar parte del desarrollo de la trama. Incluso llegó a presentar el programa en 2017, en sustitución de Jorge Javier Vázquez. Esto le llevó a ponerse al frente de su propio programa en Telemadrid, 'El Madroño', que se emitió de 2018 a 2020. Actualmente, sigue tras las cámaras de 'Sálvame' y también se ha encargado de desarrollar formatos de la misma línea como 'La última cena' (2020) o 'Cantora, la herencia envenenada' (2020).









A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores, aunque el director siempre ha asegurado que "tiene una vida muy normal".

Dura pérdida

El pasado 14 de agosto, el director de 'Sálvame' tuvo que hacer frente a una dura pérdida, lo que le obligó a ausentarse del programa de Telecinco durante unos días. Sin tiempo para recuperarse del fallecimiento de Mila Ximénez, el pasado 26 de junio, después un año luchando contra el cáncer de pulmón, el comunicador tuvo que despedirse de una de las personas más importantes de su vida. Tal y como comunicó él mismo desde sus redes sociales, Valldeperas tuvo que decir adiós a su madre con 91 años, 'Mareta', como se refere a ella.

Dado que trabaja en un espacio del corazón, la noticia no iba a tardar en hacerse pública, por lo que, a pesar de ser muy celoso con su intimidad, fue el propio director quien lo anunció desde su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, el periodista aprovechó la publicación para despedirse de su madre y dedicarle un emotivo mensaje, junto a unas bonitas fotografías en las que aparece junto a ella.

"Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros", comienza escribiendo Valldeperas, haciendo referencia a un lugar en el que solían pasar mucho tiempo juntos. "Me colmó de mimos, atenciones, cariños y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto, pero enormemente satisfecho de cómo me moldeó durante años para ser como soy", agrega.

"Gracias Mareta por todo. El mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero”, concluye el periodista, dejando claro lo mucho que quiere a su madre y lo difícil que será para él enfrentarse al día a día sin ella.

Al igual que desde el plató de Telecinco, muchos compañeros de Valldeperas aprovecharon su publicación de Instagram para mostrarle su cariño y darle el pésame. "¡Te quiero, Valde! Ella estará siempre contigo", comentaba Anabel Pantoja. "Nuestro homenaje a la Mareta será quererte toda la vida, toda tu nueva vida, querido David #Maretaeterna", escribía Carlota Corredera. Además, también recibió mensajes de conocidos rostros de Mediaset como Nagore Robles, Omar Suárez o Nuria Marín.





La custodia de su perro

Hace un año, Valldeperas rompió con su pareja tras diez años de relación. Según adelantó El Español, la separación se debió a que tenían proyectos futuros diferentes para su vida en común. El director quería ser padre, una idea que no terminaba de convencer a su pareja. A pesar de ello, fue una separación amistosa que no dio pie a ninguna enemistad. Sin embargo, ambos se encuentran luchando por la custodia de su perro, Lego, uno de los amores de su vida y a quien llama el 'Jon Kortajarena' de los perros. Finalmente, la ex pareja sigue disfrutando de su pequeño mediante una custodia compartida para que los dos puedan compartir tiempo con él.









El motivo por el que pudo ir a la cárcel

En 2019, la Fiscalía de Madrid se personaba en la causa de Andrés Fernández Martínez, marido de Rosario Mohedano, contra cinco conocidos directores de programas de Mediaset, acusados de cometer un delito de revelación de secretos. Entre los nombres de los acusados se encuentran David Valldeperas, Raúl Prieto, Pilar Cerisuelo, Sandra Fernández y Jesús Angel Acha. Todos ellos, se enfrentaban a una demanda por la vía penal tras exhibir la fotografía de la ficha policial del denunciante en varios espacios de la cadena, incluido 'Sálvame'.

Según adelantaba 'Exclusiva Digital', la fiscalía pedía para cada uno de ellos una pena de cárcel de un año y doce meses de multa. Esto revolucionó por completo Mediaset, ya que se puso en peligro el nombre del director de su programa estrella. Tal y como dictaba el escrito presentado por la Fiscalía de Madrid para justificar la acusación, "se exhibió la imagen de la reseña policial del señor Fernández Martínez persistiendo en su emisión con conocimiento de la ilicitud de su obtención y utilización, obviando la naturaleza eminentemente privada de dicha fotografía al estar incorporada en un archivo no público".

"Los acusados deberán ocupar el banquillo y responder a la petición de prisión por revelación de secretos con publicidad" y "deberán asumir una indemnización que se presume multimillonaria y de la que responderán subsidiariamente La Fábrica de la Tele y Mediaset España, S.A. , entre otros", explicaba el mencionado medio, señalando a los responsables de los diferentes espacios televisivos que emitieron las polémicas imágenes. "La Fiscalía de Madrid ya ha ordenado que se realicen las averiguaciones patrimoniales pertinentes para afianzar dichas responsabilidades", agregaban.









Salida de Telemadrid

En 2018, Valldeperas dejó de estar entre bastidores para ponerse al frente de su propio programa en Telemadrid, 'El Madroño', el que presentaba junto a Carmen Alcayde. Sin embargo, un año y medio después, en 2020, el programa, dedicado a la prensa rosa que comenzó llamándose 'Aquí hay madroño', fue cancelado. Este formato, que competía con grandes programas como 'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'Viaje al centro de la tele' o 'First Dates', se dedicaba a la actualidad sobre los temas del corazón y los analizaba con un toque de humor.

El competir con algunos de los programas más seguidos del access prime time no se lo puso nada fácil. Durante los dos primeros meses, casi el 76% de las emisiones de 'El Madroño' superaron la media de Telemadrid (4,6%). Su media se situaba en el 5,3% de share, aunque los datos se veían muy pronunciados según se acercaban los fines de semana, logrando alcanzar un 10,1% y 135.000 espectadores o un 9,2% con 142.000 espectadores. Con lo cual, este no fue uno de los motivos que llevó a la cadena a cancelar el espacio.

Según confimó 'La Vanguardia', la marcha del programa se debió a que Telemadrid decidió dejar de trabajar con 'La Fábrica de la Tele', también productora de 'Sálvame', para unirse a La Cometa Producciones y ponerse desarrollar otro programa con una temática similar. Por este mismo motivo, la cadena también prescindía de Valldeperas para otros proyetos, ya que el director se encuentra ligado a 'La Fábrica de la Tele'.