David Otero confiesa su profesión frustrada en 'El Hormiguero': "Me dio una bofetada pero de realidad"

Nueva semana para 'El Hormiguero' que cada vez tiene más cerca el regreso del público al plató, ya ha anunciado el programa que lo hará en las próximas semanas y que el primer público estará compuesto exclusivamente por sanitarios.

Esta semana arrancaba Pablo Motos con una de sus clases de meditación para el cachondeo de sus colaboradores que acabaron hablando del peso de El Monaguillo, o del cocodrilo avistado en el Duero.

Los invitados que visitaban en esta ocasión el programa de las hormigas eran el actor Antonio Pagudoy el cantante David Otero. Pagudo pasaba por Antena 3 para presentar su nueva serie tras su salida de 'La que se avecina'. 'Benidorm' se ha estrenado ya en la plataforma de streaming de Atresmedia, y el actor explicaba como había sido su estancia en la ciudad alicantina y como había tenido una accidentada cuarentena en casa con varias averías.

Tras el simpático actor, llegaba el turno de David Otero que se encuentra promocionando uno de los tres discos que tiene previsto lanzar a lo largo de este 2020, 'Otero y yo Vol.1'. "Es una revisión de los temas de toda mi vida, reversionando canciones desde las que compuse en su día para El canto del loco hasta la última de hace un año y medio, Baile, un tema que me dio muchas alegrías junto a Rozalén", comienzaba contando del nuevo diseño y 'look' que le ha dado a todas las canciones de su vida.

�� @davidotero tiene las zapatillas originales de El Canto del Loco #PagudoOteroEHpic.twitter.com/WNTkbxtdFn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2020

¿A qué se dedicaría David Otero si no fuera músico? Su confesión más personal en 'El Hormiguero'

Con unos 40 años muy bien llevados cumplidos en abril, y con su primer sobrenombre como artista en solitario ya olvidado, 'El Pescao', David se ha labrado una notable carrera musical y su nueva versión de 'Una foto en blanco y negro' con Willy Bárcenas de Taburete le ha valido un disco de oro.

Sin embargo su vida, y sobre todo sus recuerdos siguen todavía muy vinculados a 'El canto del loco'. Es por esa razón que recibió un regalo muy especial en su último cumpleaños: "Una persona que trabajó con nosotros me las envió, y son las que usaba yo en los conciertos. Están tal cual, rotas por detrás y todo. Las doné para una exposición del pop español y les perdí la pista en 2007", explicaba mientras mostraba a cámara como el tiempo había hecho estragos en las míticas zapatillas. "Imaginaros como me quedé al abrir ese regalo... Para mí son muy importantes porque han sido un icono en nuestra carrera y en mi vida".

David Otero con las míticas zapatillas de 'El canto del loco'Atresmedia

En un momento de la entrevista Pablo Motos desvelaba que David quiso ser ilustrador, algo que explicó el propio cantante por cómo se había truncado su vocación: "Me ha gustado dibujar desde pequeño. Es lo que mejor se me daba en el colegio y lo que mejor se ha dado después. Me paso en una cosa que me lo tomé al principio como un golpe. Entré a trabajar en un estudio de animación con 18 años. El primer día di con un director de aquel estudio y me dijo 'mira no tienes mano, tienes buenas ideas, imaginación pero no tienes mano y aquí queremos gente con técnica'. Cuando eso pasó, tiré mi portfolio con todos mis dibujos, y me puse a hacer más canciones. ¿Qué fue un traspiés o un empujón? Nunca se sabe porque a lo mejor fue un ángel que me dio una bofetada de realidad para que me dedicara a la música", explicaba por como una decisión de otra persona le había cambiado la vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cristina Pedroche sorprende a todos y desvela en 'El Hormiguero' que ha pasado el coronavirus

Pablo Motos revela el secreto que pudo cambiar su futuro profesional

La emoción de David Otero al hablar de 'Resistiré 2020': ''Me emocioné mucho al cantarla solo en casa''