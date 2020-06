Cristina Pedroche sorprende a todos y desvela en 'El Hormiguero' que ha pasado el coronavirus

El espacio televisivo presentado por Pablo Motos en Antena 3, 'El Hormiguero' cerró la semana con una entrevista tanto a Cristina Pedroche como a su pareja, Dabiz Muñoz. Entre otras cuestiones, comentaron con Motos y su equipo como llevaban la cuarentena. El cocinero afirmaba que desde que Pedroche y él se conocen, no habían pasado tanto tiempo juntos. Todo un reto que supone una forma muy especial de consolidar su relación.

El presentador dejó entrever que los dos habían pasado el coronavirus. Y sorprendentemente la respuesta es afirmativa. Cristina Pedroche le contestó que “lo cogió primero Dabiz y yo pensaba que lo tenía ni nada, pero claro... viviendo con él, era raro que no me contagiara”.

Pablo Motos comentó de igual forma que la pareja de Pedroche había perdido el gusto y el olfato, uno de los síntomas más significativos del COVID-19: “Me tiré casi un mes sin ellos, date cuenta de lo que es eso para mí”. Además, comentó que “para un cocinero perder eso es como si te quitaran las brazos”. Y no deja de tener razón. Por ello, la enfermedad le ponía un gran reto por delante pues tenía que cocinar para Cristina Pedroche y para él “de oído”, aseguraba el cocinero de manera irónica.

El conductor principal de 'El Hormiguero' aseguró que su colaboradora tiene mucho respeto al desconfinamiento, algo que confirmó Pedroche ya que “quiero que la gente vaya poco a poco y que hagamos lo que nos digan, no hay prisa. Todos tenemos muchas ganas de volver a la nueva normalidad, pero si no puedo cambiar de comunidad, aunque me joda, no lo haré hasta que me dejen”.

Otra de las premisas que pusoMotos sobre la mesa es la prueba conyugal que supone permanecer tanto tiempo juntos, dada la cuarentena que viven. Por ello, tanto la colaboradora como el cocinero han indicado que dicho reto lo han superado favorablemente y se mostraron muy felices del tiempo que han pasado juntos estos meses.

Decía Pedroche que “siempre quería estar más tiempo con él. Para mí es la mezcla perfecta, tengo al mejor marido y al mejor cocinero. He estado genial, él a lo mejor no tanto”, indicaba la colaboradora de Antena 3 con una sonrisa.

Encontronazos y posibles discusiones aparte, la pareja parece que ha afrontado esta circunstancia excepcional con una sonrisa, ya que salvo las vacaciones de verano.... dónde alomejor pasaban juntos dos semanas y media, no habíamos tenido tanto tiempo para estar juntos. Este confinamiento les ha servido para parar un poco, pasar más tiempo con Cristina, divertirse mucho y pasear. No han tenido ningún encontronazo todos estos meses, indicaba Dabiz Muñoz.

Así conoció Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche

En el año 2016, Dabiz Muñoz acudió al programa para hablar de diferentes proyectos profesionales. Como curiosidad, dijo que se conocieron en una 'showroom' dónde ambos coincidieron.

Un recuerdo que les unió hace ya unos cuantos años y todavía sigue latente en la memoria de la pareja y de todas las personas que les rodean. Una casualidad que les permitió conocerse y que hace que todavía hoy permanezcan juntos. Ahora, ambos han superado una prueba totalmente insólita que nadie se podría esperar. Que un virus nos mantuviese confinados. Y parece que Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche lo han superado con creces.