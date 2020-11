El dato de Cristina Pedroche que Jorge Javier Vázquez no olvida: "Se lo arrebató"

El clan Pantoja es uno de los temas recurrentes de 'Sálvame' durante los últimos días debido al mal momento por el que pasa la relación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. En su edición de fin de semana ('Sábado deluxe'), el antiguo representante del hijo de la tonadillera, Álex Suárez, habló de un asunto ahora de plena actualidad por las fechas navideñas que empiezan a acercarse: las Campanadas.

En concreto, Suárez se refirió a la edición televisiva del evento que Telecinco retransmitió en 2011, cuando Rivera y Pantoja se comieron las uvas junto a Jorge Javier Vázquez. Lo hizo para hablar de la negociación de los cachés a percibir por madre e hijo, ya que, según el exrepresentante de Kiko Rivera, Isabel Pantoja no fue muy generosa.

“Le pedimos a Isabel que nos dejara prioridad en la negociación para que Kiko no se viera afectado en la negociación e Isabel hizo caso omiso. Ella cerró su acuerdo por su cuenta [...] Estuvimos a punto de no hacerlo porque el caché de Kiko bajó un 90% por la participación de su madre. Como ella tenía un caché muy alto, el precio de Kiko bajó”, contó Álex Suárez el sábado.

La cuestión es que Kiko Rivera le había pedido ayuda a su madre con este asunto. “Kiko, en una comida, se lo contó a su madre, y a los meses, cuando estábamos negociando el tema con la cadena, Kiko le dijo a su madre que le echara una mano con respecto al asunto para cerrar el acuerdo”, recordó también su antiguo agente. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso intervenir en la conversación.

El dato de Cristina Pedroche que Jorge Javier Vázquez no olvida

Movido por la curiosidad, el presentador estrella de Mediaset quiso saber cuánto cobró Isabel Pantoja por copresentar las Campanadas de 2011 junto a él y su hijo en 2011. Kiko Matamoros admitió que lo sabía, aunque no lo hizo público. Como sí se lo dijo a Vázquez, este no pudo ocultar su sorpresa: “No me lo creo”.

“Te juro por mi madre que eso es lo que cobró. Su hijo cobró aproximadamente el 10% de esa cantidad”, le respondió Matamoros. Lo que sí reconoció Jorge Javier fue que su sueldo, aquel fin de año, estuvo “muy, muy por debajo” del de Pantoja. Ya que se hablaba del tema, Vázquez quiso recalcar que esas Campanadas “se convirtieron en las más vistas de la historia de las privadas hasta que le ha arrebatado el puesto Cristina Pedroche en Antena 3”.

Convertida ya en todo un clásico de las uvas televisivas desde 2015, la colaboradora de 'Zapeando' protagonizó, junto a Alberto Chicote, el mejor dato de una televisión privada en la retransmisión de las Campanadas. Fue el pasado 2019, cuando la pareja congregó frente a la pequeña pantalla a 4.635.000 espectadores.