Tras dar positivo por Covid-19, ¿quién sustituirá a Roberto Leal en Pasapalabra?

Ha sido uno de las noticias más comentadas desde este lunes. El positivo por coronavirus del popular presentador de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal, quien fue el encargado de hacerlo público a través de su cuenta oficial de Twitter, para tranquilidad de todos sus seguidores.

“A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire", aseguraba el presentador andaluz, natural d de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, para tranquilizar a sus seguidores.

Las palabras de Leal provocaron una avalancha de mensajes de apoyo y ánimo de por parte de los tuiteros y, a su vez, rápidamente surgió la pregunta de qué iba a pasar con el conocido concurso de Antena 3 que, gracias, entre otras cosas al presentador andaluz, ha vuelvo a liderar durante las últimas semanas su franja horaria, con una cuota de pantalla superior al 20%.

Una duda que el propio Roberto Leal se encargó de disipar, con otro tuit en el que adelantaba que “mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel!”.

Además, el presentador aprovechó la oportunidad para mandar “mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza”, demostrando por enésima vez su gran condición humana y enorme empatía con quien más lo necesita.

Mi compañero @Fuentes_Manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 31, 2020

Manel Fuentes, un viejo conocido de la audiencia

Desde que apareciese presentando ‘Crónicas marcianas’, allá por 1997, el presentador catalán Manel Fuentes ha tenido esta responsabilidad con importantes programa de distintas cadenas. Así, también en Telecinco presentó ‘La noche… con Fuentes y cía’ y ‘Caiga quien caiga’. En Antena 3 hizo lo propio con ‘Tu cara me suena’, ‘Top Dance’, ‘Tu cara me suena todavía’ y ‘Masters de la reforma’.

