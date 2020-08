El sorprendente reproche de Jorge Fernández a la gestión del ministro de Sanidad: “No se está haciendo"

El popular modelo y presentador de televisión Jorge Fernández, es un apasionado de la vida sana y el deporte, como en más de una ocasión ha dejado claro en sus redes sociales. Ahora, ha querido hacer una pequeña reflexión pública, a través de su cuenta oficial de Instragram, sobre cómo se podría contribuir a restar fuerza al coronavirus.

El ‘recado’ de Jorge Fernández al ministro de Sanidad

“Todos estamos preocupados por la incertidumbre que nos crea este virus.

Todos queremos acabar con esta situación lo antes posible y de la mejor manera posible. Y no dudo que todo el mundo ponga de su parte para ello”, señala el modelo y presentador, quien subraya que “cada vez hay más evidencia al respecto, que las personas más vulnerables son las que tienen patologías previas como síndromes metabólicos, sistemas inmunológicos incompetentes, etc... Pero que a la mayoría de personas que están sanas y contraen el virus, no les afecta tan virulentamente”.

En base a estos datos, Fernández considera que “cuanto más saludable esté uno, mejor podrá afrontar este virus”, por lo que asevera que echa de menos “que desde el ministerio de SANIDAD, se inculque lo que da nombre a dicho ministerio: SALUD!”.

El presentador asegura que su queja no tiene que ver nada con la política

“Y no va de partidos políticos eh?”, aclara, mientras señala que “entiendo lo realmente complicado que tiene que ser gestionar algo así. Estén unos u otros en el gobierno”,

Jorge Fernández considera que “sería bueno que además de las tres reglas de lavado de manos, distancia de seguridad y utilización de mascarillas, pudieran dar tips constantemente de CÓMO ESTAR LO MAS SALUDABLE posible para hacer frente al virus de la manera más competente posible”, desde el Ministerio de Sanidad.

“Eso NO SE ESTÁ HACIENDO de ninguna manera”, lamenta el conocido presentador, al tiempo que subraya que “la ciudadanía debería de ser aconsejada para crear sistemas de defensa contra el virus inculcando desde el ministerio de sanidad, HABITOS SALUDABLES”.

Aunque Fernández no se muestra contrario a la vacuna, cree que “hacer ver a la población que la única esperanza es una vacuna, no es lo mejor”, especialmente porque no se sabe cuándo estará, por lo que “el arma más importante para luchar contra el virus” ha de ser “el conocimiento sobre salud”.

“Apoyen a los gimnasios, centros deportivos, polideportivos, clubes naúticos, escuelas de vela, estaciones de esquí cuando toque. DEPORTE ES SALUD. Justo lo que necesitamos para combatir el virus”, ha sentenciado el modelo y presentador.

