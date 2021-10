Dani Rovira vuelve a TVE con 'La Noche D' y lanza un recado a Jordi Hurtado: "Flor en el culo"

Este martes 26 de octubre,Dani Rovira volvió a la parrilla de TVE con la segunda temporada de 'La noche D'.El primer programa estuvo dedicado a la suerte y el presentador contó con la presencia de grandes invitados como Ana Guerra,Penélope Cruz , Pedro Almodóvar, Marcelo y Clarice, su mujer. Además, de sus nuevos colaboradores, entre los que se encuentran Silvia Abril, Edu Soto o Mariam Hernández.

Antes de dar comienzo al programa, el presentador dio la bienvenida a su audiencia con un monólogo. "Para que te renueven un programa, a día de hoy, en Televisión Española...", comenzaba diciendo Rovira con humor, haciendo referencia a la segunda temporada de 'La noche D' y a que es complicado que la cadena pública pueda renovar los formatos.

"Hay que tener una flor en el culo, eh", señalaba el conductor del espacio de La 1, asegurando que hay que tener suerte para que TVE decida poner en marcha una segunda entrega. "Por eso, yo creo, que Jordi Hurtado lo que tiene en el culo es un jardín botánico, eh. Lleva 256.000 temporadas", comentaba, dejando claro que Jordi Hurtado había tenido mucha suerte al llevar tanto tiempo al frente de espacios de TVE, concretamente presentar 'Saber y ganar' desde hace 24 años.





La entrevista con Ana Guerra

Posteriormente, una vez comenzado el programa, Rovira recibió a Ana Guerra. En primer lugar, la canaria contó cómo descubrió que quería ser cantante: "Más que yo se dieron cuenta mis padres, porque compraron un karaoke en casa y yo siempre cenaba antes que ellos y un día me puse a bichear con el karaoke y dijeron: 'oye, la niña canta'. Pero si es verdad que como persona tengo un momento clave en mi vida que es en la Gran Vía, viendo 'La Bella y la Bestia', recuerdo que iba con el elevador porque era muy chiquitita".

Fue en ese momento cuando la ex triunfita le dijo a su madre, entre lágrimas, que quería dejar de ser espectadora para ocupar el escenario: "Ahí es la primera vez que yo digo: me está quemando el asiento. Aquí no puedo estar".

A raíz de esto, el presentador quiso demostrar que el salto de Guerra a la televisión no fue gracias a 'OT 2017', ya que había participado en 'Menudas estrellas', programa presentado por Alonso Caparrón en Antena 3, cuando era muy pequeña. Para demostrarlo, el equipo de TVE puso las imágenes donde se podía ver a una pequeña Ana Guerra manifestando su sueño de ser artista y cantando.

"No fue 'Operación Triunfo' la primera vez que tú saliste en televisión. Ya habías salido en un programa de televisión, que tenemos aquí. Perdónanos", le anunciaba el presentador. "Pero no lo pongáis", pedía ella. "Sí, sí, un poquito", le decía el conductor del espacio. "No vuelvo a este programa", reaccionaba la cantante, muerta de vergüenza por el vídeo de su pasado.