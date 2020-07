Dani Rovira muestra las secuelas que le ha dejado la quimioterapia: "La vida me sonríe"

Hace unos meses se conocía la triste noticia de que Dani Rovira sufría una especie de cáncer denominado linfoma de Hodgkin. El cómico malagueño lo anunciaba para poder evitar especulaciones de cualquier tipo alrededor de su estado de salud. Además, aquel 25 de marzo, Rovira quiso mostrarse optimista queriéndose refugiar en el ejemplo de su gran amigo Pablo Ráez: "No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

Desde aquel comunicado, Dani ha estado mostrando la evolución de su enfermedad y de su tratamiento a través de las redes sociales. No ha dejado tampoco el actor malagueño de seguir colaborando en obras benéficas a través de su fundación Ochotumbao, con la que ha estado proveyendo de mascarillas a numerosos hospitales de Málaga

Las secuelas que ha dejado la quimioterapia en Dani Rovira

Tampoco ha dejado el malagueño sus compromisos como actor y como cómico, tal y como lo ha dejado reflejado en sus redes. Sin embargo, tras cuatro meses ahora Dani ha querido mostrar a sus seguidores que ha llegado al final de su terapia por quimioterapia: "¡Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", escribía con el clásico tono de humor que caracteriza al malagueño que aparece en la fotografía con una máscara puest de hipopótamo.

Ahora, tal y como ha explicado, le tocan 18 sesiones de radioterapia, una cada día: "Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo ‘la normalidad’ si es que hay algo normal ya en este mundo".

El malagueño ha seguido explicando que le queda "la última pantalla del videojuego" y se ha puesto reflexivo sobre estos golpes que traen la vida: "Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas. ‘La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas’".

Finalmente, Dani ha querido tener un reconocimiento con el personal sanitario que le ha estado cuidando durante todo estos meses y que también se han tenido que enfrentar a la pandemia más dura que se recuerda por culpa del COVID-19: "Sois tant@s los que me estáis curando...Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer".

