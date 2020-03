Pablo Ráez, el "héroe" que inspira a Dani Rovira en estos difíciles días: "Siempre fuertes"

No corren buenos días para Dani Rovira. El cómico malagueño ha confesado en redes sociales que padece un tipo de cáncer, el linfoma de Hodgkin. Lo ha hecho a través de un mensaje donde explicaba que es lo que le pasa exactamente y los motivos que le han empujado a hacer público esta situación: "Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información".

También ha querido mandar un mensaje tranquilizador y de esperanza en estos días tan complicados, ya no solo por la enfermedad que padece Rovira, sino también por las complicaciones que puede acarrear el peligro del coronavirus. Debido a la quimioterapia, Dani pasará a ser persona de riesgo cuando bajen sus defensas, a pesar de ello no pierde el optimismo: " No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

Para acabar su anuncio el cómico ha querido tener un especial recuerdo a sus amigos, a su familia y a su "compañera de vida" Clara Lago, pero también ha querido rescatar la figura de otro malagueño que fue un ejemplo en la lucha frente al cáncer, Pablo Ráez: "Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte. Os quiero".

Pablo Ráez, el héroe donde se mira Dani Rovira

No es casualidad que en estos momentos tan duros, Dani Rovira haya decidido acordarse de Pablo Ráez, ya que formó parte de su vida en la última etapa del joven malagueño, y desde su perdida han sido varias las veces que el cómico le ha recordado en sus redes.

Al joven deportista, le diagnosticaron un tipo de leucemia en 2015, cuando contaba con solo 19 años. Tras un primer transplante de su padre, Pablo consiguió recuperarse y consiguió rehacer su vide en Londrés. Sin embargo en verano de 2016, la enfermedad reaparecía: "Siento tanto tristeza como amor en mi ser. Es duro para mi estar aquí dándome quimioterapia otra vez”, escribía en sus redes sociales.

A partir de ahí la historia del joven malagueño comenzó a dar la vuelta al mundo debido a sus ganas de lucha y su inspiración a la hora de afrontar una enfermedad de este tipo. La labor en redes sociales Ráez provocó que sus vídeos pronto llegaran a los millones de visitas, y que las donaciones de médula se dispararan en toda España, especialmente en su Málaga natal, donde alcanzaron un crecimiento del un 1300% en 2016, con un total de 11 201 donantes nuevos ese año.

En las redes sociales del joven malagueño, que todavía continúan activas como ejemplo de su lucha, se puede encontrar la foto que subió el día que conoció a Dani Rovira. El cómico se había acercado a conocer a Ráez por "iniciativa propia" y con ganas, algo que animó mucho a Pablo.

Para Dani, este encuentro supuso un cambio y una experiencia muy personal que le unió muy de cerca con el 'gladiador' malagueño. Ambos fomentaron por aquellos tiempos la donación de médula y la lucha contra cualquier tipo de cáncer.

Finalmente, tras un par de años de lucha, de inspiración y de ejemplo, Pablo fallecía el 25 de febrero de 2017, dejando en su última foto de Instagram el siguiente mensaje: "La muerte forma parte de la vida por lo que no hay que temerla sino amarla".

Una muerte que sentó como un mazazo para todas las personas que siguieron el proceso y la enfermedad de Pablo y que esperaban un final feliz. El mundo lloró su muerte, y como no podía de ser de otra manera, su amigo Dani así lo hizo. Han sido varias las muestras de cariño, de recuerdo y de homenaje, que el cómico ha hecho ha Pablo desde su perdida. Esto escribía en sus redes a los pocos días de su fallecimiento: "Te prometo que haré todo lo que teníamos pendiente, amigo. Te siento más cerca y más vivo que nunca. Te quiero con toda mi alma", acompañando el mensaje con un emoticono que representaba el gesto que popularizó Pablo como gesto de la lucha contra el cáncer.

Te prometo que haré todo lo que teníamos pendiente, amigo. Te siento más cerca y más vivo que nunca. Te quiero con toda mi alma.

No quedó ahí los detalles de Dani con el joven malagueño, cada aniversario de su muerte, cada fecha importante, también lo es para el actor de '8 apellidos vascos': "Tu mensaje sigue vigente, amigo. SIEMPRE FUERTE. Aunque a veces (y solo a veces) la palabra “siempre” nos pueda parecer demasiado tiempo...al menos ahora", escribía Dani en el primer aniversario del fallecimiento de Ráez.

Ahora, tras este anuncio de enfermedad, seguro que Dani siente a su amigo más cerca que nunca, y con el apoyo y la fuerza para salir adelante con el ejemplo que nos dejó Pablo Ráez. 'Siempre fuerte', así de claro lo tiene Rovira que tiene un héroe en quien fijarese cuando las fuerzas fallen.

Dani Rovira homenajea a Pablo Ráez durante una gala de los GoyaTVE

¿Qué es un linfoma de Hodgkin?

Según su descripción, el linfoma de Hodgkin es un subtipo de linfoma, una enfermedad oncohematológica, un grupo de enfermedades en el que las células que se malignizan son células que están en la sangre como ocurre con la leucemia.

En el caso de los linfomas, las células afectadas son los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos con una papel muy importante para nuestras defensas.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señalan que el linfoma de Hodgkin no es un cáncer demasiado frecuente en términos generales. En 2018 se diagnosticaron en España 8.765 casos de cáncer de tejido linfático (linfomas) y, el linfoma de Hodgkin supone el 10% de los linfomas.

También apuntan desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) que entre el 80 y 90% de los pacientes de linfoma de Hodgkin consigue curarse completamente.

