Dani Mateo revela lo que pasó tras las cámaras con el ataque de cataplexia de Jordi Évole: "Muy preocupados"

Hace unos meses, Jordi Évole sorprendió a todos al desvelar la enfermedad que sufre. La primera demostración de ello se dio, el pasado mes de febrero, en 'El Intermedio', cuando asistió para presentar 'Eso que tú me das', el documental en el que Pau Donés dio su última entrevista antes de morir. Fue entonces cuando, en pleno directo, mientras era entrevistado por El Gran Wyoming, sufrió un ataque de cataplexia.

Días después, volvió a pasarle lo mismo en 'El Hormiguero'. Évole no pudo contener la risa con una llamada para dar la 'Tarjeta Hormiguero', dadas las divertidas respuestas del espectador. Como consecuencia, cuando se levantó de la silla, tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse y Pablo Motos le socorrió de inmediato. "¿Te está dando, verdad?", le preguntaba el presentador visiblemente preocupado. "Un poco... es que lo estaba notando", decía el presentador de laSexta, entre risas. Esto se debe a que el presentador sufre un trastorno neurológico "que se caracteriza por la pérdida súbita del tono muscular frente a emociones fuertes como un ataque de risa", lo que provoca que se desmaye.

Esto volvió a suceder el pasado jueves en el mismo programa junto a El Gran Wyoming. Al día siguiente, Dani Mateo aprovechó su espacio en 'Zapeando' para desvelar lo que sucedió tras las cámaras y cómo se enfrentaron a este nuevo ataque de Évole. "No os lo podéis creer", comenzaba diciendo el presentador. "En todas las pausas de El Intermedio, y desde que llega Jordi, a Wyoming se le dice, incluso el propio Jordi 'oye Chechu, que lo paso muy mal', es que si me río me caigo", contaba lo que pasó tras las cámaras antes de comenzar la entrevista.

"Pero claro, a la vez, Jordi se muere con Wyoming. Le ve la cara y se rompe. Y Wyoming, que es como un puto tiburón, cuando huele sangre ya no conoce; cuando le entra un chiste y ve que el otro tiembla, va a saco. Es como un boxeador cuando tiene sangre en la boca. Y claro, cualquier día lo perdemos", confesaba el comunicador, dejando claro que a Évole le hace mucha gracia el humor de Wyoming. "Eso sí, hemos dado un 8%. Así que, Jordi, ven a morir cuando quieras a 'El Intermedio'", bromeaba Mateo.





"Os voy a contar un secreto", advertía el conductor del espacio tras repasar los momentos más divertido de la entrevista de Évole en 'El Intermedio'. "Luego, Wyoming y Jordi se fueron a cenar y claro, todos estábamos muy preocupados. En el chat interno que tenemos en El Intermedio íbamos preguntando ¿qué tal está? Todo lo que nos responde Chechu es delito, no se puede leer", confesaba el presentador. "Es que Chechu disfruta mucho matándole, lentamente", aseguraba.

El ataque de cataplexia de Évole

La noche del jueves, Évole volvió a visitar 'El Intermedio' para promocionar 'Lo verdadero de Évole'. Consciente de lo que pasó en su última visita como consecuencia de su enfermedad, Wyoming intentó evitar hacer reír al reportero de laSexta para evitar que volviese a sufrir otro episodio en directo. Sin embargo, terminó sucediendo, aunque, esta vez, todos sabían que pasaba.

El entrevistado estaba comentando la indignación de Vox por llamar 'albóndigas' a las albóndigas veganas. Un tema con el que el presentador no pudo evitar hacer bromas. "A mí lo que me gustaría es que se estableciese en la RAE que a las croquetas hay que llamarlas 'cocretas'. Es un nombre que siempre me ha gustado mucho más", decía por su parte Évole. "Eso ya está aceptado. Eres un visionario... La pena es que no te enteres de nada", se metía Wyoming con él.

"Pero, ¿Por qué me faltas? Decir que no me entero de nada, es faltar. Con el cariño que vengo a verte", se quejaba el presentador de 'Lo de Évole'. "Pero yo me tengo que estar callando porque me dicen: '¡Cállate! Que le vas a dar un pasmo, que este hombre tiene familia, tiene niños, gente que le gusta lo que hace, un contrato con laSexta...'. Es mucha responsabilidad", confesaba Wyoming, dejando claro de que en la dirección le pedían que no hiciese muchas bromas.

"Pero no me traigáis a niños burbuja", se quejaba el conductor del espacio de laSexta, en tono de broma. Fue esto lo que provocó que Évole estallase a carcajadas sin poder evitar que le diese un ataque de cataplexia. "Lo voy a tener que dejar aquí, aunque me lo estaba pasando bien", le despedía el presentador, mientras se escuchaba al invitado sin poder parar de reírse. "No, si, al final, le da", advertía Wyoming.

Acto seguido, Évole se desplomó sobre la mesa y, como la última vez, apoyó su cabeza sobre sus brazos. "Coño, Jordi. Me vas a joder el programa", bromeaba el presentador, esforzándose por no reírse. "Me dicen que no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí nuestro programa de hoy ¡Que entre el SAMUR!", se despedía el conductor del espacio, mientras se veía que Évole seguía sobre la mesa.