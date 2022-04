Dani Mateo revela por qué no invitó a su boda a sus compañeros de 'Sé lo que hicisteis': "Se lo tomaron fatal"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando' junto a Cristina Pedroche,Quique Peinado, Miki Nadal y Valeria Ros.En esta ocasión, el equipo de laSexta recordó el paso de Nadal por 'Maestros de la costura' como ganador de 'MasterChef Celebrity'. Durante su visita, estuvo presente en una prueba de vestidos de novia y el comunicador quedó muy sorprendido por las preguntas personales que le hacía una de las concursantes del talent.

"Tienes una novia que es diseñadora ¿Te vas a casar?", quiso saber Lili. Esta pregunta pilló por sorpresa a Nadal, ya que suele ser muy reservado con su vida privada. "Contesta, Miki", insistió Cristina Pedroche. "Pues algún día me casaré, digo yo", se limitaba a decir el colaborador, provocando los gritos de emoción de sus compañeros. "A mí me da igual porque como no voy a ir a la boda", soltaba de pronto el presentador.













"Lo voy a explicar de una vez por todas"



"Porque él no me invitó a la suya", corroboró Nadal. "Vamos a sacar este tema ¿Por qué no nos invitaste a tu boda?", le preguntó el ganador del talent de cocina a Mateo directamente, haciendo referencia a Pedroche y a él, dado que ellos eran sus compañeros de trabajo por aquel entonces al coincidir en 'Sé lo que hicisteis...'. "Porque me dio mucho corte", reconocía el conductor del espacio, lo que provocó las risas de Nadal.

"Lo voy a explicar de una vez por todas. Yo llegué tarde a 'Sé lo que hicisteis...' y ya había un grupo muy formado en el equipo artístico y yo estaba más en guion que con el equipo artístico. Solo iba algunas veces", comenzaba explicando el presentador. "Llevábamos juntos tres años ya", le recordaba Nadal, lo que hizo estallar en carcajadas a Pedroche. "Hay que decir que sobre todo Miki insistía mucho en que yo no me sintiera pate del grupo", apuntaba Mateo.

"En ese momento, pensé que les iba a poner en un compromiso invitándoles a una boda en la sierra y no les va a apetecer. Luego, se lo tomaron fatal", confesaba el conductor del espacio de laSexta. "Si, por 100 euros, he invitado a gente que no conocía. Me daba igual invitaros a vosotros", terminaba bromeando Mateo, dejando claro el motivo por el que no quiso invitar a sus compañeros a su boda.