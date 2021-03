Dani Mateo ofende a Marta Torné al meterse con su físico en directo en 'Zapeando': "Te voy a denunciar"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Dani Mateo dio paso a Josie, quien acudió al plató para ponerse al frente de sus sección. En esta ocasión, el colaborador analizó el estilo de C. Tangana, el que elogió. Asimismo, también tuvo tiempo para alabar su último disco, gracias al cual se hacen más amenas sus "45 minutos de cardio".

"Cuando canta Calamaro ya sabes que te vas bajando de la cinta y estoy feliz. Cuando sale Pepe Blanco digo: 'uy lo que me queda', pero cuando está Calamaro cantando solo me queda cinco minutos. Me voy", explicó Josie, refiriéndose a el orden de las colaboraciones del disco de C. Tangana, ya que 'Hong Kong' con Calamaro es la última canción en reproducirse.

"Josie, tú que eres un hombre de mundo, ¿Tú crees que lo que no existe de Hong Kong es que no existe?", dijo el conductor del espacio de laSexta imitando la voz de Andrés Calamaro. "Bueno, hay unas frases en ese disco... Es maravilloso, por favor", insistía el diseñador.

"Vas a acabar con la voz de Calamaro si sigues fumando", le dijo Marta Torné a Mateo, dando así comienzo a un intercambio de insultos. "Pues tu has perdido mucho, tienes las caderas más anchas y el pecho caído", le reprochó Mateo, dirigiendo los ataques al físico de su compañera para defenderse. "¡Qué feo lo que me acabas de decir! ¿Pero qué me acabas de decir?", reaccionaba la actriz muy sorprendida por sus palabras.

"¿Pero que estás diciendo?"

"Has perdido bastante", repetía el presentador de laSexta. "Si ahora se lleva la cadera más ancha y el culo grande, cariño. Es tendencia máxima y la gente se lo rellena", le respondía Torné, quien se intentaba tomar los comentarios de su compañeros con humor, aunque se le había cambiado la cara al escucharle. "Lo de operarse se lleva entre la gente joven, tú ya no", volvía a atacarla Mateo.

"¡Oye!", se escuchó exclamar a Cristina Pedroche, defendiendo a su compañera. "¿Pero que estás diciendo?", replicó Josie al presentador, muy sorprendido por sus comentario a Torné. "Esto lo voy a denunciar", contestaba Torné algo atónita, aunque con una sonrisa para quitar hierro al asunto. "Lo siento, lo siento, pero alguien se lo tenía que decir", se defendió el comunicador.

"Estás para hacer caldo, las cosas como son, alguien te lo tenía que decir. Esto es así", remató Mateo. "Suerte que estoy ideal y no le hago ni caso", le contestaba la colaboradora. "¿Meterse con mi voz? ¡Sinvergüenza!", le reprochaba Mateo, recordando así el motivo por el que había comenzado este intercambio de ataques.