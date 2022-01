Dani Mateo se indigna por lo que hace 'Zapeando' en su ausencia tras dar positivo: "Muy cruel"

El pasado lunes, Dani Mateo sorprendió a los espectadores al ausentarse de ‘Zapeando’. Como consecuencia, como ya es habitual cuando el presentador se encuentra de vacaciones, Lorena Castell ocupó su puesto al frente del programa de laSexta. Para tranquilizar a la audiencia, aunque dada la situación era más que previsible que se tratase de coronavirus, la comunicadora aclaró que su compañero había dado positivo y se encontraba confinado en casa.

“Os estaréis preguntando ¿Dónde está Dani Mateo? Pues ya os lo podéis imaginar”, comenzaba contando Castell. "Dani está como muchísima gente, aislado. ¡Maldito bicho! No Dani Mateo, sino el virus... Bueno, la verdad es que los dos", contaba la presentadora, entre bromas, dejando caer que Mateo se encuentra bien. “Si queréis enviarle regalos o flores, está en casa. Dani, desde aquí, muchísimos besos ¡Que no lo pases mal!", le mandaba la comunicadora un mensaje de ánimo. “Un aplauso para Dani”, pedía.

No obstante, Miki Nadal se negaba, por lo que recibió un toque de atención por parte de la presentadora sustituta: “Como eres, eh”. “Pero si está pasando un resfriado”, señalaba el ganador de ‘MasterChef Celebrity’, haciendo referencia a que no había que dar tanta importancia al positivo de Mateo porque se encuentra perfectamente.

Posteriormente, fue el propio Dani Mateo quien se pronunció al respecto desde sus redes sociales para confirmar que tenía coronavirus y contar cómo lo estaba pasando, además de para agradecer a todos sus seguidores sus mensajes de cariño. “¡Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño! Lo peor está siendo el encierro. Por lo demás, imagino que, gracias a las benditas vacunas, esto está siendo como un catarro, pero sin el como ¡Deseando volver a entrenar con el equipo! Un beso con mascarilla a todos”, escribía el humorista.









"Me parece muy cruel"



Por este motivo, además de su ausencia en ‘Zapeando’ durante unos días, al presentador tampoco se le podrá ver en ‘El Intermedio’, donde colabora cada noche, hasta que se recupere. A pesar de ello, Mateo sigue el programa de laSexta cada día. Este martes, el presentador ha vuelto a pronunciarse desde su confinamiento, pero, esta vez, para quejarse de lo que habían hecho sus compañeros en directo.

“Hoy vamos a hablar de una de las debilidades de Dani, que lo sé muy bien. Es uno de sus humoristas favoritos”, comenzaba diciendo Catell. “De Dani y de casi todo el planeta”, apuntaba Quique Peinado. Fue entonces cuando el colaborador comenzó a hablar de Chotu Dipu, “el pequeño gran genio del humor de Bangladesh” y al que “ya han visto en ‘Zapeando’ muchas veces, uvas 120”. Posteriormente, el programa emitió un vídeo de algunos de los mejores momentos del cómico y de sus sketches. Todo ello para comunicar que Chotu Dipu va a sacar una canción para este 2022.









Aunque no se encontraba presente en el plató, Mateo no pudo evitar comentar esta noticia desde su casa. No obstante, lo hizo para señalar que le parecía “muy cruel”, lo que le habían hecho sus compañeros. “Me parece MUY cruel hablar de Chotu Dipu sin mí. Shame on you”, escribía desde sus redes sociales en tono de broma.

— Dani Mateo (@DaniMateoAgain) January 11, 2022