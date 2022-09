Dani Martínez confiesa el mal momento que le hizo pasar Paco León en 'Aída': "Paco me lo dijo"

Dani Martínez volvió a ponerse al frente de 'Martínez y hermanos', el talk show que presenta en Movistar+. Esta vez, el comunicador recibió a Yolanda Ramos, Álvaro Benito y Javier Gutiérrez como invitados. Tras las entrevistas, Martínez también somete a los invitados a algunos juegos con el objetivo de ver su faceta más personal y que cuenten algunas de sus anécdotas más llamativas.

No obstante, esta vez, fue el propio cómico y presentador quien se acaparó la atención de los espectadores al atrverse a compartir un complicado momento que vivió tras las cámaras de Telecinco cuando formaba parte del elenco de 'Aída'. Según él, por culpa de Paco León, protagonista con el que compartía muchas escenas y tiempo entre toma y toma.

El actor que daba vida al popular Luisma preparó una jugarreta al humorista durante el set de rodaje y el presentador de Movistar+ aprovechó para contarlo durante las diferentes preguntas que plantea a los invitados cada noche durante una de sus pruebas. "¿Has hablado mal de alguien que sin darte cuenta te estaba escuchando?", planteaba.

Gutiérrez, en plena promoción de Modelo 77, reconocía que le había ocurrido en alguna ocasión. "Los actores siempre estamos conectados con el micro, y alguna vez cuando no estás de acuerdo con el director, nos pasa que hacemos algún comentario sobre la escena que hemos rodado y te das cuenta de que el director está con los cascos puestos", decía por su parte Gutiérrez, confesando que a él le ha pasado.





"¡Qué malos compañeros!"

Por su parte, Ramos aseguraba que esto es algo muy común en los rodajes y que también le había pasado. De hecho, en más de una ocasión, los técnicos de sonido le habían tenido que cortar y pedirle que "frenara los caballos" por los comentarios que estaba haciendo durante una conversación que estaba escuchando todo el equipo.

Fue entonces cuando el conductor del espacio también quiso compartir su anécdota con la audiencia: "A mí me pasó una vez. No estaba rajando, pero en 'Aída' vino Paco León. Yo imitaba al director de casting, Luis San Narciso, y Paco me dijo, 'Hazle 'Luis' a no sé quién'. No me acuerdo quién estaba, pero empecé la imitación", recordaba tras insistir en que fue "una imitación limpia, blanca y para todos los públicos".

"Empecé todo el despliegue, y Paco [estaba] doblado", contaba Martínez, haciendo referencia a que Paco León no podía parar de reírse. "Cuando miré hacia el combo, estaban Luis San Narciso, con unos cascos, el director con otros, y todo el mundo mirando. Y yo ahí", agregaba el cómico. "¡Qué malos compañeros!", reaccionaba Ramos entre risas. "Paco León estaba, '¿Cómo era eso que hace Luis?'", señala el presentador, dejando claro que además León le animaba a seguir. "¡Lo haces muy bien!", le decían.